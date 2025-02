Estos son los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales: lista de candidaturas

Las elecciones generales de 2023 se celebran este 23 de julio. La cita llegó por sorpresa ya que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez las convocó de forma inesperada antes de lo previsto. Inicialmente tenían que emplazarse a finales de año pero el revés que sufrió el PSOE en las pasadas elecciones del 28 de mayo.

Esto ha hecho que algunos partidos no hayan tenido tiempo para prepararse tal y como querrían, y que otros todavía no se hayan recuperado del mazazo de mayo y prefieran no concurrir a las urnas para el Congreso de los Diputados y el Senado. En todo caso, los más de 37,4 millones de ciudadanos que pueden votar en esta ocasión tienen decenas de opciones por elegir.

Las candidaturas electorales definitivas, con listas con 32 nombres cada una, fueron publicadas a finales de junio en el Boletín Oficial del Estado. Antes, la Junta Electoral Central había examinado el correcto cumplimiento de las listas y los avales de las listas que no tienen representación a día de hoy o que se presentaban por primera vez.

Del listado final destacan, entre otros aspectos, las ausencias de Ciudadanos, el Foro Asturias y el Partido Regionalista de Cantabria o Podemos, Más País y Compromís, estas últimas porque se han integrado finalmente en la coalición de Sumar liderada por Yolanda Díaz. Las principales candidaturas, por volumen de votos, son estas:

Candidaturas de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 PSOE . Candidato: Pedro Sánchez (número 1 por Madrid)

PP . Candidato: Alberto Núñez Feijóo (número 1 por Madrid)

Vox . Candidato: Santiago Abascal (número 1 por Madrid)

Sumar . Candidata: Yolanda Díaz (número 1 por Madrid)

ERC . Candidato: Gabriel Rufián (número 1 por Barcelona)

Junts . Candidata: Míriam Nogueras (número 1 por Barcelona)

PDeCat-Espai CiU . Candidato: Roger Montañola (número 1 por Barcelona)

PNV . Candidatos: Aitor Esteban (Vizcaya), Maribel Vaquero (Guipúzcoa) y Mikel Legarda (Álava)

EH Bildu . Candidatos: Mertxe Aizpurua (Guipúzcoa), Oskar Matute (Vizcaya) e Iñaki Ruiz de Pinedo (Álava)

BNG . Candidato: Néstor Rego (A Coruña)

CUP . Candidatos: Albert Botran (Barcelona) y Mireia Vehí (Girona)

Coalición Canaria. Candidatos: Cristina Valido (Santa Cruz de Tenerife)

Nueva Canarias . Candidato: Luis Campos (Las Palmas)

Coalición Existe . Candidatos: Diego Loras (Teruel), Fernando Lozano (Huesca) y Francisco Javier Juárez (Zaragoza)

Soria ¡YA!. Candidato: José Ángel Ceña (Soria)

Además, hay muchas otras formaciones que también tendrán su papeleta en algunas demarcaciones. Es el caso, por ejemplo, del Frente Obrero (FO), el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), el Partido Autónomos (PA), el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Recortes Cero (RCERO), Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), Resistencia Popular (RP), Libres o Escaños en Blanco.

A nivel regional también se presentan formaciones como Adelante Andalucía (AA) o Caminando Juntos (CJ), Estat Valencià del Benestar (EVB), Almerienses-Regionalistas Por Almería (ALM), Por Ávila (XAV), Bloque Extremeño (BQEX), Coalició per Balears (CperB), Somos Cáceres (Somos Cc), Murcia Libre (ML) o España Vaciada (EV), entre otras formaciones.

Puedes seguir toda la información de la campaña del 23J en ABC.es y en nuestros podcast.