Suscribete a
ABC Premium

El PP se lanza a por el voto moderado del PNV: «Son el sanchismo a la vasca»

Miguel Tellado tacha de «gran trampantojo» a los nacionalistas y señala su renuncia «ideológica» en favor del discurso de la «izquierda radical»

Otegi busca rearmar la mayoría «plurinacional» de Sánchez tras el caso Cerdán

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, junto al secretario general de los populares, Miguel Tellado
El líder del PP vasco, Javier de Andrés, junto al secretario general de los populares, Miguel Tellado ep
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la mirada puesta en la próxima cita con las urnas, sea cuando sea, el Partido Popular atribuye al País Vasco un «papel decisivo» en su objetivo de arrebatar el Gobierno de España a Pedro Sánchez. Así, después de explorar antes de verano y ... sin éxito un posible apoyo del PNV a una moción de censura tras el estallido del caso Cerdán, los populares han puesto a su delegación en 'modo electoral', con el objetivo de captar al votante moderado del partido nacionalista, al que acusan de haber renunciado «ideológicamente» ante el discurso de la izquierda. «Son el sanchismo a la vasca», ha dicho hoy Miguel Tellado en un acto en San Sebastián.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app