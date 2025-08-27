El PP se lanza a por el voto moderado del PNV: «Son el sanchismo a la vasca»

Con la mirada puesta en la próxima cita con las urnas, sea cuando sea, el Partido Popular atribuye al País Vasco un «papel decisivo» en su objetivo de arrebatar el Gobierno de España a Pedro Sánchez. Así, después de explorar antes de verano y ... sin éxito un posible apoyo del PNV a una moción de censura tras el estallido del caso Cerdán, los populares han puesto a su delegación en 'modo electoral', con el objetivo de captar al votante moderado del partido nacionalista, al que acusan de haber renunciado «ideológicamente» ante el discurso de la izquierda. «Son el sanchismo a la vasca», ha dicho hoy Miguel Tellado en un acto en San Sebastián.

«Pueden ser en cualquier momento. Tenemos que estar preparados», ha advertido sobre la posibilidad de unas elecciones anticipadas el secretario general del PP, que ha comparecido junto al líder de los populares vascos, Javier de Andrés, y la presidenta del partido en Guipúzcoa, Muriel Larrea. «Si nunca nada es responsabilidad, culpa y competencia del Gobierno central, nos pueden decir para qué sirve el Gobierno de España», ha comentado Tellado sobre las explicaciones del Ejecutivo acerca de los incendios que asolan el país: «Somos la alternativa a ese desgobierno».

Uno al que, según los populares, marca la agenda política partidos como EH Bildu o ERC, en referencia a la reunión que mantuvieron este lunes, también en San Sebastián, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras para explorar una hoja de ruta de cara a los próximos meses. «Frente a eso, el único responsable es Pedro Sánchez [...] La buena noticia es que también ellos ven venir el fin. Qué ola reaccionaria si son ellos. No es que venga una ola, es que viene un tsumami democrático. Los españoles lo van a poner en su lugar cuando puedan votar», ha dicho el secretario general del PP, que en los últimos meses ha mantenido diversos choques con la dirección del PNV, y a quien hoy ha vuelto a señalar.

«Sé que se molestan mucho cada vez que vengo al País Vasco. Si les molesta es porque les decimos verdades. [...] Ya está bien que acuda a los votantes de centroderecha pidiéndoles el voto en el País Vasco para luego comportarse como un partido más de izquierdas [...]. Sólo les importa que Sánchez no les cambie por Bildu», ha denunciado. Desde el PP entienden que el posicionamiento del partido dirigido por Aitor Esteban únicamente responde a un «trueque» de poder. Apoyan a Pedro Sánchez en Madrid a cambio de sus votos para mantener el Ejecutivo vasco, donde gobiernan en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE).

Antes de hacer pública la estrategia para seducir a una parte del electorado del PNV, el análisis expuesto este miércoles por Tellado llevaba meses en el discurso del partido en el País Vasco. Cuestiones como las políticas de Igualdad de Podemos, la política fiscal o su postura entorno a la inmigración, han llevado a los populares vascos a señalar el «vaciamiento ideológico» de los nacionalistas, cuyos postulados tradicionales y de corte conservador habrían ido desapareciendo sustituidos por lo «woke».

«Lo que querría lo izquierda es que el PP pasara por el filtro que ha pasado el PNV. Anularnos ideológicamente, como han anulado al PNV y que ha hecho que el liderazgo del nacionalismo lo tenga la izquierda radical», ha precedido Javier de Andrés a Tellado. En un repaso sobre la historia del partido el presidente del PP en la región ha planteado que el nacionalismo, de la mano de Sabino Arana, nació como un proyecto racista: «Eso cambio. Paso de uno racista a un nacionalismo cultural. [...] Lo que identifica al ciudadano vasco es ser de izquierdas o no ser de izquierdas [...]. El PNV está ahí, por convivencia o connivencia».