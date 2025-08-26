Otegi busca rearmar la mayoría «plurinacional» de Sánchez tras el caso Cerdán

Arnaldo Otegi no esconde su interés en mantener a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. La mayoría que compuso el presidente para volver a la Moncloa tras las elecciones de julio de 2023 le ha obligado a ceder con sus socios en una ... variedad de asuntos sobre los que, habitualmente, él mismo ha dicho anteriormente que nunca cedería. Es por esto que el líder de EH Bildu ve en él la «oportunidad» para abrir el debate sobre el carácter «nacional» del País Vasco. Un tema existencial para la izquierda aberzale que, dejando atrás vías más rupturistas, fía desde su III Congreso (celebrado en febrero) a un «proceso gradual» a desarrollar desde las instituciones (Parlamento vasco y Congreso de los Diputados). Una hoja de ruta apoyada en la existencia de una «mayoría plurinacional», en referencia a la bautizada como 'mayoría Frankenstein', que Otegi, que ya ha mantenido reuniones bilaterales con Podemos y ERC, trata de rearmar tras el estallido del caso Cerdán.

«Hasta ahora había un interés común en el bloque de investidura de pensar que la alternativa es peor. Eso ya no vale. Eso no sostiene la acción de Gobierno ni la legislatura», dijo en junio el secretario general de EH Bildu en su primera reacción tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a una red de cobro de mordidas en el seno del PSOE y del Ejecutivo. Otegi iba más allá y, pasando por alto las revelaciones sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, apuntaba al modelo de Estado como el causante principal de la corrupción. «Va a hacer falta un bloque con un programa y un propósito», afirmaba Otegi, que anunció entonces una ronda de contactos con los «socios de la mayoría de investidura» para explorar las posibilidades de un cambio en el sistema que pudiera satisfacer a las «naciones» sin Estado.

Dicho y hecho. El primero de los encuentros llegaba a mediados de julio, cuando una delegación de Podemos se desplazaba hasta Vitoria. Otegi, Sonia Jacinto y Gorka Elejabarrieta, sobre quien recae la estrategia política y negociadora de EH Bildu, se reunían con Ione Belarra, secretaria general de Podemos, e Irene Montero, secretaria política de la formación, para analizar la coyuntura global y estatal «marcada por la inestabilidad, la incertidumbre y el auge de la extrema derecha». Según explicaban entonces, las partes coincidían en la necesidad de «abrir un nuevo ciclo político» y en «superar el régimen del 78». Una postura, esta última, también histórica en el discurso del partido fundado por Pablo Iglesias tras el 15M.

Reunión con Junqueras

Tras este primer paso, la estrategia lanzada por Otegi se pausaba con la llegada del verano. Hasta ayer, cuando el presidente de ERC, Oriol Junqueras, viajó hasta San Sebastián para verse con el líder de la coalición soberanista en su sede y «analizar los escenarios» que se pueden dar los próximos meses: «EH Bildu y Esquerra Republicana somos partidos hermanos, independentistas y de izquierdas, de pueblos hermanos. Y siempre colaboraremos para que nuestros proyectos sean más fuertes y nuestras naciones más justas y más libres. Esto es lo que nos guía».

Ambas partes, en un comunicado conjunto, trasladaban la idea de que España se encuentra en un punto de «inflexión» que afecta al «pueblo vasco y catalán». Ante esta 'dolencia' y la necesidad de hacer frente a una «ola reaccionaria» que ellos mismos identifican, planteaban la solución: «Más nación y más construcción nacional. [...] Tanto desde las calles como desde las instituciones». Un mensaje que, sin entrar en medidas concretas, sirve para hacer ver antes del inicio del curso político la buena sintonía que existe entre independentistas.

A falta de conocer el recorrido y si la «ronda» que ha emprendido Otegi llega a término, está por ver su repercusión en el rumbo de la actual legislatura. De momento, Podemos parece tener mejores relaciones con Bildu que con Sánchez. Terminaron el año en julio tumbando el decreto 'antiapagones' en el Congreso de los Diputados junto al PP. En cuanto a ERC, centrado en hacer efectivo el compromiso de Sánchez en favor de una financiación singular catalana, el «frente amplio» de izquierdas que propone Otegi desde hace meses también ha resonado en voces del partido como en la de su portavoz en la Cámara Baja, Gabriel Rufián. Sin embargo, éste no contaría con el respaldo de su dirección para llevarlo a cabo.