Otegi busca rearmar la mayoría «plurinacional» de Sánchez tras el caso Cerdán

El líder de Bildu se ha visto ya con Podemos y ERC para diseñar una hoja de ruta conjunta que apunta a la reforma «estructural» del Estado

Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras tras su reunión este lunes en la sede de EH Bildu en San Sebastián
Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras tras su reunión este lunes en la sede de EH Bildu en San Sebastián efe
Bilbao

Arnaldo Otegi no esconde su interés en mantener a Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. La mayoría que compuso el presidente para volver a la Moncloa tras las elecciones de julio de 2023 le ha obligado a ceder con sus socios en una ... variedad de asuntos sobre los que, habitualmente, él mismo ha dicho anteriormente que nunca cedería. Es por esto que el líder de EH Bildu ve en él la «oportunidad» para abrir el debate sobre el carácter «nacional» del País Vasco. Un tema existencial para la izquierda aberzale que, dejando atrás vías más rupturistas, fía desde su III Congreso (celebrado en febrero) a un «proceso gradual» a desarrollar desde las instituciones (Parlamento vasco y Congreso de los Diputados). Una hoja de ruta apoyada en la existencia de una «mayoría plurinacional», en referencia a la bautizada como 'mayoría Frankenstein', que Otegi, que ya ha mantenido reuniones bilaterales con Podemos y ERC, trata de rearmar tras el estallido del caso Cerdán.

