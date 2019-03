Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 27 de marzo

1. El Tribunal de Cuentas acusa al Govern de comprometer «la seguridad nacional». Según recoge en un informe al que ha tenido acceso ABC, uno de los gastos más llamativos que hizo corresponde a Diplocat y se refiere a los pagos por un montante global de 1.392.300 euros a un lobby norteamericano denominado Independent Diplomat (ID). Este organismo se dedica a prestar servicios relacionados con «procesos independentistas, secesionistas o vinculados con el resultado de guerras».

2. El presunto autor del crimen del Pozo del Tío Raimundo, Jesús Campos, de 20 años, alias «El Chule», ha sido detenido tras entregarse en la comisaría de la Policía Nacional de Hortaleza, «agobiado» por la presión policial, según han indicado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía. El arrestado, integrante del clan de Los Visita, una vez identificado como presunto autor del crimen de Francisco Doctor, de 63 años, cometido el pasado día 17, ha decidido ponerse en manos de los agentes tras la presión de los funcionarios.

3. La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que dimitirá a cambio de que se apruebe su plan en el Parlamento. No ha puesto fechas ni ha aclarado cuándo lo hará, pero admite que no lideraría la segunda fase de negociaciones con Bruselas -en la que se negociaría el futuro acuerdo comercial- y que está dispuesta «a dejar de ser primera ministra antes de lo previsto para hacer lo que es correcto para el país y el partido».

4. El Nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa se ha pronunciado sobre la polémica misiva que el presidente de México envió al Rey Felipe VI y al Papa, en la que pedía que España se disculpase por la Conquista de América. «Se equivocó de destinatarios. Debió de mandársela a él mismo y responderse, respondernos, a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España, y que es independiente desde hace 200 años, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y, explotados», ha subrayado.

5. El Hiblu 1, que había rescatado 108 personas en aguas del Mediterráneo y pretendía devolverlas a Libia, de donde procedían, ha sido secuestrado por los rescatados y obligado a poner rumbo a Malta. La embarcación de carga había acudido en ayuda de una balsa en malas condiciones y sobrecargada desde la que un nutrido grupo de refugiados pedía socorro. Una vez subidos a bordo y prestados los primeros auxilios, la tripulación decidió dirigirse a las costas libias de las que habían salido para devolverlos al punto de origen, pero los refugiados se amotinaron, tomaron el control del barco y obligaron al capitán a poner rumbo a Malta o quizá a Lampedusa.

6. Amazon ya tiene nuevo casero y es un español. Se trata del fundador de Inditex, Amancio Ortega, que pasa por ser la quinta persona más rica del mundo –según Bloomberg tiene una fortuna de 67.000 millones de dólares– y que acaba de adquirir parte de la sede central de la empresa comandada por Jeff Bezos, situada en Seattle (Washington) por 740 millones de dólares (655 millones de euros), según ha publicado «The Seattle Times».