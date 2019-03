Seis noticias imprescindibles de este martes, 12 de marzo

1. El Parlamento británico rechaza el acuerdo del Brexit por segunda vez. El Parlamento británico rechazó este martes por segunda vez el acuerdo sobre los términos de salida de la Unión Europea (UE) que la primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, ha pactado con Bruselas. Por 391 votos frente a 242, la Cámara de los Comunes rehusó ratificar el texto, que incorporaba garantías adicionales respecto a la versión que se votó en enero de que el mecanismo para evitar una frontera en Irlanda del Norte no será una solución permanente.

2. La UE cierra su espacio aéreo a los Boeing 737 MAX 8. Después de que varios países tomaran la decisión vetar este modelo del gigante americano, la European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha mandado un comunicado anunciando que suspende todas las operaciones llevadas a cabo por este modelo desde las siete de la tarde hora española. El organismo ha explicado que está haciendo á «todo lo necesario para garantizar la seguridad de los pasajeros», en una medida que afectará también a los vuelos operados por compañías de terceros países cuyas rutas tenga salida o destino en un aeropuerto de la Unión Europea.

3. El comercial de una imprenta admite que la Generalitat iba a pagar la publicidad del 1-O. Ha habido que esperar al último testigo de este martes para que por primera vez en lo que va de juicio se haya oído en el Tribunal Supremo que fue la Generalitat la que estaba detrás del encargo de la cartelería del 1-O. Enric Mary, comercial de Artyplan, reveló hoy ante el tribunal del «procés» que, aunque desconoce a qué departamento en concreto del Govern había que emitir la factura de los carteles y dípticos que alentaban la votación prohibida, sí tiene claro que había que girarla a la Generalitat. En el caso de esta empresa se trataba de 17.250 euros que, según ha dicho el testigo, no se llegaron a cobrar porque el material fue intervenido por la Guardia Civil.

4. Maduro detiene a un periodista venezolano con nacionalidad española y lo culpa del apagón. A las 17.00 hora de Caracas (22.00 hora española) salió de Unión Radio, la emisora radial donde trabaja el periodista venezolano con nacionalidad española, Luis Carlos Díaz, rumbo a su casa y nadie más supo de él. Trancurridas cinco horas sin noticias de su paradero, su esposa Naky Soto denunciaba por redes sociales: «no está en la emisora, no está en casa, no ha tuiteado, no contesta llamadas, no contesta SMS ni mensajes en WhatsApp», para alertar que Díaz estaba desaparecido.

5. Las condiciones «infrahumanas» para alquilar en Madrid: 600 euros por 10 metros cuadrados. Vivir en el centro de Madrid ya es posible. Eso sí, para ello habrá que aceptar las trepidantes –y en ocasiones infrahumanas– condiciones de los caseros y comenzar a vivir en lo que dista mucho de ser un apartamento y se parece más a un zulo. La última oferta de estas características que se puede alquilar por Internet es un estudio de 12 metros cuadrados, por el que tan solo piden un mes de fianza, ubicado en la calle del Amparo, Lavapiés. ¿El precio? 600 euros por una estancia en la que tan solo se pueden dar dos pasos. Una cantidad desorbitada por la «amplitud» del apartamento.

6. El Gobierno avisa de que puede retirar los lazos amarillos si no lo hace Torra. Si el presidente de la Generalitat no retira los lazos amarillos de los edificios públicos, como le reclama desde ayer la Junta Electoral Central, el Gobierno se asegurará de que el mandato se cumpla. Así de contudente ha sido este martes el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que en una entrevista radiofónica ha adertido de que «el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones».