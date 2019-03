En directo: El Parlamento británico vota el acuerdo del Brexit de Theresa May

Actualizar

19.38El exministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido Boris Johnson afirmó este martes en el Parlamento que el único «camino seguro» para el «Brexit» es una salida no negociada con la Unión Europea (UE).

19.32Según Sky News, el no al acuerdo de May ganará por unos cien votos en la cámara. En enero, la «premier» perdió por 200 votos.

Listening to debate in @HouseofCommons : there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.

Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition.