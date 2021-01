Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 30 de diciembre

1. Asturias, Castilla y León y La Rioja, a la cabeza de la letalidad en la pandemia. La letalidad por coronavirus en España desde el principio de la pandemia se sitúa en el 1,64 por ciento. Pero hay siete comunidades que están por encima de la media nacional, con Asturias, Castilla y León y La Rioja a la cabeza. La Comunidad de Madrid, en cambio, siempre en el punto de mira y objeto de duras críticas desde el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y sus socios parlamentarios, se queda por debajo del cómputo medio general. La tasa de letalidad es la proporción entre el número de fallecidos por una enfermedad y los afectados por esta en un periodo determinado. En este caso, esa tasa mide el número de muertos entre los contagiados por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el conjunto de España, y en cada una de las comunidades y ciudades autónomas. Es un dato que permite evaluar y comparar la eficacia de los sistemas sanitarios, ya que refleja su capacidad para recuperar a los enfermos.

2. El Gobierno confiesa, por obligación, su mentira: el comité de expertos de la desescalada eran Simón y su equipo. Tras varios meses negándose a hacer pública la información, el Gobierno, por obligación, dio ayer los nombres de los expertos que le asesoraron en el proceso de desescalada tras el confinamiento por el coronavirus. No lo hizo por voluntad propia, pues el Ejecutivo facilitó quiénes componían el llamado «comité técnico de desescalada» -como tantas veces se empeñaron en repetir para justificar las comunidades autónomas que pasaban de fase y las que no- en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por un particular, y solo después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le obligara a hacerlo.

3. Los Comunes votan el acuerdo pos-Brexit tras un solo día para estudiarse más de mil páginas. El acuerdo comercial pos-Brexit alcanzado por el Reino Unido y la UE que fue anunciado el 24 de diciembre tras meses de lo que parecían unas interminables negociaciones, finalmente está comprimido en un documento de nada más y nada menos que 1.246 páginas. El pacto fue publicado el sábado, pero no fue hasta ayer martes cuando los miembros de los Comunes tuvieron acceso al texto de la ley que permitirá su ratificación, es decir, que tuvieron solo un día para estudiarlo antes de debatirlo y votarlo. La implementación del acuerdo, según el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, debe confirmarse mediante una legislación que necesita la aprobación de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.

4. Biden ataca a Trump por la lentitud en la distribución de la vacuna. El EE.UU. que recibirá Joe Biden será un país descosido por el Covid-19 y ayer buscó responsabilizar a Donald Trump del rumbo de la pandemia y resaltar la mala herencia que recibirá cuando sea presidente. «Debo ser honesto, Las próximas semanas y meses van a ser un periodo muy duro para nuestro país, quizá el más duro de toda la pandemia», advirtió ayer el presidente electo en un discurso desde Wilmington (Delaware). Biden es consciente de que es muy posible que su llegada al poder -jurará su cargo el 20 de enero- coincida con una nueva oleada de la pandemia tras la Navidad y fin de año. Este mes se han batido récords diarios de casos y fallecimientos, un posible impacto de las reuniones y viajes por el día de Acción de Gracias, a finales de noviembre. Las consecuencias de las fiestas navideñas, con niveles de tráfico aéreo que no se registraban desde antes de la pandemia, podrían ser más graves.

5. ABC entrevista al hermano del expolicía venezolano asesinado Óscar Pérez: «Temo por mi vida, incluso en España». Luis Armando Pérez, de 42 años, huyó de Venezuela poco después de que el régimen de Nicolás Maduro asesinara en enero de 2018 a su hermano, el expolicía Óscar Pérez, y a otros seis rebeldes en la masacre de El Junquito, al oeste de Caracas. Atravesó montañas y ríos para llegar a Colombia, desde donde viajó a Chile. Allí dice haber recibido amenazas de muerte por teléfono. Finalmente, en octubre de 2019, aterrizó en Madrid en busca de un refugio seguro. Pidió asilo político, para lo que esgrimió no solo la aniquilación de su hermano, sino la persecución policial contra él. Pero las autoridades españolas le han denegado la protección, arguyendo que en Venezuela no se enfrenta a pena de muerte y que en ese país no hay un conflicto internacional.

6. El Real Madrid busca cerrar el año con una victoria ante el Elche. Hace un mes que el Real Madrid dejó atrás los tropiezos contra el Shakhtar y el Alavés. Encadena seis victorias consecutivas entre Champions y Liga. Hoy, el equipo dirigido por Zidane busca culminar su gran racha ante el Elche en el Martínez Valero. Un escenario en el que podría reaparecer Martin Odegaard. El noruego comenzó como titular en las dos primeras jornadas ligueras, pero en el Villamarín fue cambiado cuando el Betis ganaba. El campeón remontó aquel encuentro. Desde entonces, Odegaard tiene que pelear por un sitio en la alineación y dos lesiones han perjudicado su trayectoria. Zizou pretende reinsentarle en su esquema paulatinamente, sin forzarle. Que su ansiedad no se traduzca en lesiones que frenen su evolución. Vino para ser el relevo de Modric y de Kroos y al final su presencia ha provocado que el croata rinda mejor que nunca al ver de cerca la competencia.