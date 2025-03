El Gobierno confiesa, por obligación, su mentira: el comité de expertos de la desescalada eran Simón y su equipo

Tras varios meses negándose a hacer pública la información, el Gobierno, por obligación, dio ayer los nombres de los expertos que le asesoraron en el proceso de desescalada tras el confinamiento por el coronavirus . No lo hizo por voluntad propia, pues el Ejecutivo facilitó quiénes componían el llamado «comité técnico de desescalada» -como tantas veces se empeñaron en repetir para justificar las comunidades autónomas que pasaban de fase y las que no- en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por un particular, y solo después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le obligara a hacerlo.

Pese a los vaivenes de estos meses del ministro de Sanidad, Salvador Illa , sobre el asunto, ahora, a pocas horas de que acabe el año, se conoce que la supuesta larga lista de expertos que asesoraban al Gobierno en la desescalada eran, en total, quince personas : catorce doctores que trabajan para Sanidad y un epidemiólogo externo.

Simón, a la cabeza

Pese a las muchas implicaciones que tenían sus decisiones para la economía, el Ejecutivo se basó únicamente en criterios sanitarios y obvió a expertos económicos (como sí han hecho en otros momentos de la pandemia las comunidades autónomas) a la hora de ser asesorado. A la cabeza de este comité se encuentra Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que cuenta, además, con varios miembros de su equipo entre los expertos que, junto al ministro Illa, decidían qué comunidades podían avanzar hacia esa nueva normalidad y cuáles no.

María José Sierra , jefa de Área de Epidemiología del CCAES y número dos de Simón, figura también en la lista. Otros miembros de su equipo formaron parte del comité, como Berta Suárez, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública; Lucía García San Miguel, funcionaria de carrera del Cuerpo de Médicos Titulares; Óscar Pérez Olaso, especialista en Microbiología y Parasitología Médica; Susana Monge Corella, funcionaria del Cuerpo de Médicos Titulares adscrita al centro de Simón; o Silvia Rivera Ariza, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Varios de estos nombres estamparon su firma recientemente en una carta en la revista científica «The Lancet», en la que además de defender la gestión de la pandemia en España aseguraban que en las decisiones más difíciles habían participado expertos externos . Según este listado, solo participó uno: Javier Segura del Pozo, epidemiólogo experto en administración pública y vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap).

También asesoró al Gobierno un exmiembro del equipo de Simón, Pello Latasa , que desde septiembre ocupa el cargo de director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados de La Rioja. Otro de los nombres es Elena Vanessa Martínez que, además de trabajar con Simón, es la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.

Illa echó mano de otros empleados del Ministerio. Son Carmen Varela , doctora en Farmacia que trabaja en el Centro Nacional de Epidemiología; Carmen Olmedo , jefa de Servicio en el Área de Programas de Vacunación de Sanidad; y Pilar Soler, María C. Vázquez y Paloma González , que trabajan como funcionarios de la Dirección General de Salud Pública del departamento.