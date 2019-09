Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 11 de septiembre

1. Manuel Cruz siguió un patrón en los plagios de su manual de filosofía. Manuel Cruz siguió un patrón en los plagios a al menos nueve autores que contiene su manual «Filosofía contemporánea», publicado en 2002 y reeditado en 2010. En línea con los primeros plagios desvelados este martes, Cruz rellenó su manual copiando y pegando sin citar párrafos de otros autores. Para explicar a un determinado filósofo, en lugar de elaborar el texto el propio Cruz o citar correctamente a otro autor, el ahora presidente del Senado copiaba al autor que ya había hecho previamente ese trabajo. Esta técnica,completamente prohibida en toda normativa académica, es un patrón que se repite. Hacía algo similar cunado tenía que dar información de fondo de un filósofo contemporáneo: plagiaba otro manual en el que ya estaba hecho ese trabajo. Por otro lado, la endeble respuesta que ofreció Manuel Cruz tras la publicación de ABC se desmorona. Atribuía los plagios a «coincidencias», cuando es material imposible coincidir palabra por palabra con otro autor en textos de hasta ocho líneas, y «coincidir», además, varias veces con el mismo autor y en un mismo texto.

2. Cataluña celebra la Diada con el independentismo dividido. Los secesionistas afrontan hoy peleados y sin ideas la Diada y la sentencia del Supremo. La CUP ha explicado en un documento que se ha hecho público su total desconfianza con ERC y los convergentes y Anna Gabriel, otra fugada, ha reconocido el «desconcierto» independentista y ha afirmado que «es imprescindible revisar lo que no se hizo bien». La periodista Mònica Terribas, ha reconocido que «el procés ha muerto» y ha lamentado que sus líderes no lo admitan. El último informe del Institut d’Estudis de l’Autogovern es el primero en siete años que no plantea la independencia como opción sino un «nuevo encaje», lo que es particularmente significativo, porque su autor, Ferran Requejo —próximo a Esquerra—, que es a su vez el presidente del instituto, hace pocos años afirmaba que, ante cualquier hipótesis, la única salida posible era la independencia. Por su parte, el republicano Joan Tardà ya no pide la independencia sino la amnistía para los políticos catalanes que han sido juzgados en el Supremo.

3. Colombia, en alerta máxima por los ejercicios militares en Venezuela. Colombia se encuentra en «alerta máxima» desde que Nicolás Maduro ordenó un despliegue militar en los estados fronterizos venezolanos, y el inicio de ejercicios militares desde ayer, y durante 18 días, en un intento por «preservar la seguridad y la paz» en su territorio. Según el líder chavista, su vecino país representa «una amenaza», por lo que ha dado instrucciones para la instalación de un sistema de defensa de misiles antiaéreo en la frontera. Las maniobras del Ejército venezolano se realizarán en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, del 10 al 28 de septiembre. Según el régimen, han desplegado más de 3.000 militares en la frontera. Mientras, el presidente colombiano, Iván Duque, le insiste a Maduro en que no gaste el dinero en misiles y «que salga del ejercicio de la dictadura» para que Venezuela recupere la paz.

4. Telefónica gastará 1.600 millones en la baja de 2.800 empleados. Telefónica tiene previsto desembolsar 1.600 millones de euros para cubrir el plan de suspensión individual (PSI) para mayores de 53 años que ha planteado. El programa, que fue perfilado por el consejo de administración de la empresa y reportará un ahorro anual de 220 millones de euros hasta 2021, según los cálculos de la teleco. «En cualquier caso, el impacto en generación de caja sería positivo desde el primer año si bien dependerá de las condiciones finales negociadas y el grado de adhesión del plan», apunta, puntualizó la multinacional en un comunicado remitido a la CNMV en el que también explicó que el programa permitirá «evolucionar» la plantilla y adaptarla «a los desafíos de los próximos años». El PSI tendrá en principio las mismas condiciones que el desarrollado entre 2016 y 2018, que incluía el pago del 68% de la retribución bruta hasta la jubilación.

5. La gota fría gana fuerza este miércoles en Baleares y la Comunidad Valenciana. La gota fría que desde el lunes afecta al noreste peninsular, se centra desde última hora del martes en Baleares y la Comunidad Valenciana, donde permanecerá estacionaria dos días más. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que DANA se concentre este miércoles en la Comunidad Valenciana y Baleares. Por eso, Alicante, Valencia, Castellón, Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera registrarán lluvias fuertes que podrán acumular máximo 100 litros por metro cuadrado. La misma situación tendrá Tarragona en el litoral y prelitoral sur. Además, Albacete y Murcia también estarán en riesgo por precipitaciones que dejarán alrededor de 15 litros por metro cuadrado. El archipiélago balear se encuentra este miércoles bajo aviso naranja -riesgo importante- por acumulaciones que podrían superar los cien litros por metro cuadrado en doce horas y por rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. En la zona norte y nordeste de Mallorca, así como en la sierra de la Tramontana, el aviso es rojo (riesgo extremo).

6. ABC entrevista a Rafael Nadal, reciente ganador del US Open. Dos días después de su hazaña, Rafael Nadal se cura las heridas de su partido eterno contra Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos. Todavía agotado tras dos semanas de esfuerzos, rematadas con un partido de alto voltaje a cinco sets, el tenista descansa en su refugio mallorquín. «Estoy tocadillo. Cuando terminas estos torneos, el bajón físico y mental es grande», reconoce en una conversación telefónica con ABC y otros medios que han cubierto su última victoria, la decimonovena, en un grande. «Lo mental se recupera con descanso y sensación de libertad, haciendo las cosas a tu aire, con los horarios que quieras», desvela. Eso es golf, pesca, familia, amigos, tranquilidad y, de momento, nada de tenis. «Yo no quiero jugar para callar bocas. Mi motivación nunca ha sido lo que puedan decir los otros de mí. Para mí ser competitivo es luchar por las cosas que me motivan. Y eso es aspirar a lo máximo», asegura el tenista español en líneas de Deportes.