Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 5 de julio

1. Los desprecios de la Generalitat que tolera el Gobierno. Todavía no se ha cumplido un mes de la toma de posesión de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez (7 de junio) y el desprecio desde el secesionismo institucional instaurado en la Generalitat de Cataluña hacia el «diálogo» y la mano tendida mostrados por el Ejecutivo no ha cejado ni un solo día. A cada declaración de intenciones desde La Moncloa, el independentismo no solo mantiene el pulso al Estado de Derecho, sino que aumenta el reto con la restauración de algunas políticas afectadas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La Generalitat, en manos de Quim Torra, no acepta que el Gobierno no quiera «hablar» de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación.

2. Cospedal gana entre los diputados, seguida de Soraya y Pablo Casado. El Grupo Parlamentario del Partido Popular está formado por 132 diputados de los que 68 ya han expresado su apoyo a uno de los siete candidatos a presidir la formación. La carrera para liderar el PP empieza hoy con la votación de los 66.706 afiliados, sólo un 7,63% de los más de 850.000 que tienen, y continuará los días 20 y 21 con la elección de los 3.134 compromisarios, quienes tendrán que ratificar al primer resultante. Por ahora, en el Hemiciclo se han pronunciado más de la mitad de los populares y en el podio están subidos la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con 28 apoyos fijos; la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con 22 y el secretario general de Comunicación del partido, Pablo Casado con 13.

3. Carmena desautoriza a Sánchez Mato y al PSOE en su nuevo intento de purgar el callejero. Nueva polémica en torno a la Memoria Histórica y el callejero de la capital. El equipo de Gobierno de Manuela Carmena no ha recibido con agrado que el Pleno de Latina, presidido por el edil Carlos Sánchez Mato, aprobara este martes la eliminación de seis calles que fueron descartadas por el Comisionado, al no tener ninguna relación con el franquismo o la Guerra Civil. «No procede y está fuera de lugar», señalan a ABC fuentes municipales. La medida, que aún debe ser refrendada por la Junta de Gobierno, también irritó al grupo de expertos que dirigió Paca Sauquillo hasta su disolución, que entienden que la moción busca enmendar su trabajo: «Nos hemos quedado sin palabras».

4. Obiang decreta una amnistía general para los presos políticos. En un comunicado leído ante la televisión estatal de Guinea Ecuatorial, el presidente Teodoro Obiang ha ordenado liberar a todos los presos políticos del país centroafricano. «Declaro la amnistía total de todos aquellos ciudadanos (...) encarcelados por delitos políticos por el ejercicio de su actividad, hayan concluido o no su condena». El decreto ha sido publicado por la Oficina de Información y Prensa del Estado. Los acontecimientos se han sucedido tras las denuncias por tortura y asesinato de Juan Obama Edú, un militante opositor al que el régimen mantenía prisionero desde finales de 2017. Según las informaciones de la agencia Efe, Obama Edú se encontraba en la cárcel de Evinayong, localizada en el interior del país.

5. La Iglesia teme que la nueva asignatura «Valores cívicos» imponga «una ética de Estado». Los obispos no están satifechos sobre cómo ha quedado desarrollada la asignatura de Religión en la Lomce, pero consideran que el Real Decreto anunciado por el Gobierno para que la materia deje de tener valor académico puede ser aún peor. Tampoco miran con buenos ojos la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de introducir una nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos, con carácter obligatorio para todos los alumnos. Consideran que se corre el riesgo de imponer una «ética de Estado». Desde la Comisión Episcopal de Enseñanza señalan a ABC que si la asignatura deja de contar para la nota media del curso será una forma de que deje de ser evaluable.

6. El entrenador del equipo tailandés ya había llevado a otro grupo a la cueva hace dos años. Ekkapol Chantawong, de 25 años, es el entrenador del equipo Mae Sai club de fútbol, conocidos como «los Jabalíes», que el pasado 23 de junio quedó atrapado en la cueva «Tham Luang» al norte de Tailandia. Los 12 niños que rondan las edades de 11 a 16 años, junto con su entrenador, fueron encontrados por los buzos después de nueve días de angustia. El entrenador del equipo es un joven que se dedica a enseñar a los chavales de la zona que les gusta el fútbol y juegan casi todos los días de la semana. En los entrenamientos, también es habitual hacer alguna excursión fuera de los terrenos de juego, como ir en bicicleta u otras salidas por el distrito de Mae Sai.