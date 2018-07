Memoria Histórica Carmena desautoriza a Sánchez Mato y al PSOE en su nuevo intento de purgar el callejero El distrito de Latina aprueba renombrar seis vías pese a que el Comisionado de Memoria Histórica descartó modificarlas

Nueva polémica en torno a la Memoria Histórica y el callejero de la capital. El equipo de Gobierno de Manuela Carmena no ha recibido con agrado que el Pleno de Latina, presidido por el edil Carlos Sánchez Mato, aprobara este martes la eliminación de seis calles que fueron descartadas por el Comisionado, al no tener ninguna relación con el franquismo o la Guerra Civil. «No procede y está fuera de lugar», señalan a ABC fuentes municipales. La medida, que aún debe ser refrendada por la Junta de Gobierno, también irritó al grupo de expertos que dirigió Paca Sauquillo hasta su disolución, que entienden que la moción busca enmendar su trabajo: «Nos hemos quedado sin palabras».

La proposición, presentada por el PSOE, apoyada por Ahora Madrid y rechazada por el PP y Cs, pretende convertir el callejero del distrito en uno «más feminista», según recoge Efe. Así, plantea cambiar el nombre de la calle de Rafael Finat por el de Ocho de Marzo; la de Severino Aznar Embid por Concha García Campoy; Federico Mayo por Ana María Matute; plaza del Patriarca Eijo y Garay por Rosa Parks; Costanilla del Patriarca por Costanilla de Mercedes Gaibrois y la vía de Darío Gazapo por la de Marie Tharp.

Esta moción no solo se entiende como una corrección al trabajo del Comisionado, sino también como un regreso al inicio de la purga de calles, habida cuenta de que ya estaban incluidas en la Cátedra de Memoria Histórica que dirigía Mirta Núñez Díaz-Balart. Este grupo, supervisado por Celia Mayer –entonces edil de Cultura–, tuvo que disolverse por sus graves errores, algunos al borde de la ilegalidad como la retirada sin permiso de la placa a los ocho carmelitas fusilados en el cementerio de Carabanchel Bajo.

Precisamente por estos fallos, en abril de 2016 se acordó formar un nuevo ente, el Comisionado de la Memoria Histórica, con la premisa fundamental de que aunara las sensibilidades de todos los grupos con representación en Cibeles. El comité de expertos redujo las más de 200 calles planteadas por su predecesor a 52, aprobadas por mayoría en el Pleno (AM, PSOE y Cs votaron a favor y el PP se abstuvo).

Finalizado su trabajo, sin embargo, la Junta de Latina pretende reelaborar sus conclusiones con esta iniciativa, que no puede aludir al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, como ya indicó el Comisionado. «No había ni exaltación del franquismo ni de la guerra, tendrá que ser con otro argumento, que no les caen simpáticos o lo que quieran decir; no entiendo por qué nos han hecho perder el tiempo si ahora lo van a intentar por otro lado», denuncia a este diario un miembro del grupo.

Desde el equipo de Gobierno insisten en que «el trabajo ya está hecho» por el Comisionado y la moción «es improcedente»: «No puede ser que las Juntas vengan ahora con este tipo de reinterpretaciones». El PP, tras la aprobación, detalla que pedirá cuentas a la alcaldesa en la comisión de Cultura y exigirá que lo frene en la Junta.