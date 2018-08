Un hombre muere en Ávila por la picadura de una garrapata y otras cinco noticias de este jueves

1. Las autoridades sanitarias realizan el seguimiento de un centenar de personas que han tenido contacto directo con el hombre de 74 años que murió ayer en Ávila como consecuencia de la fiebre Crimea-Congo, tras participar el 24 de julio en una actividad cinegética en la localidad pacense de Helechosa de los Montes. Allí sufrió la picadura de una garrapata que le ha costado la vida. En la actualidad se trabaja en la elaboración de un censo de todas aquellas personas que hayan tenido contacto con el fallecido «desde el momento en el que inició sus síntomas, que es cuando puede producirse la transmisión a sus contactos más directos».

2. El buque «Open Arms», embarcación de la ONG Proactiva Open Arms, en el que viajan 87 migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia, ha llegado al puerto de Algeciras (Cádiz). Según han informado fuentes de Open Arms, entre los 87 migrantes se encuentran un total de 12 menores, de los que seis, además, no están acompañados. De estos últimos, cinco son de Sudán y uno de Gambia. El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el cambio de criterio del Gobierno con los inmigrantes que han llegado a España en el «Open Arms» respecto a los del Aquarius pone en evidencia que el PSOE le «ha dado la razón» en dos semanas. «En apenas dos semanas el PSOE me ha dado la razón. No era posible la política de papeles para todos», ha declarado.

3. El fichaje del Real Madrid por Thibaut Courtois se ha hecho oficial con su presentación. Elegante, se puso frente al punto fatídico de la prensa para contestar su fusilamiento de preguntas. Por fin se encuentra en Madrid, como deseaba, para vivir cerca de sus dos lebreles, y firma por el campeón de Europa, por el equipo dominador del fútbol continental desde hace un lustro. El cancerbero fue sincero: «Vengo a ganar títulos con el Real Madrid». Lo dice con claridad. El Chelsea no ha sido un asiduo de los éxitos, aunque ha celebrado triunfos importantes, nada comparables con el conjunto blanco. El guardameta belga llega al club que más trofeos gana en el último lustro. No es baladí. Firma por seis temporadas, para rematar lo mejor de su carrera. Kovacic toma el avión contrario, ya está en Londres con el Chelsea.

4. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha solicitado al Ministerio de la Presidencia la asignación anual a la que tiene derecho con el fin de cubrir los gastos de mantener una oficina, un coche oficial y personal de seguridad. Como informa el portal «Maldito bulo», Presidencia admite que «ningún expresidente ha renunciado a la dotación y Mariano Rajoy la ha pedido», y de momento está «pendiente de tramitación». Desde 1992 rige un decreto que regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno y que actualmente afecta, además, a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy podrá disponer de una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscribirán dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.

5. Ryanair ha cancelado 396 vuelos por la huelga que los pilotos de Suecia, Bélgica, Irlanda y Alemania han convocado para este viernes, de los que 82 de ellos (41 conexiones) son con origen o destino en España. A la huelga, podrían sumarse también los pilotos de Ryanair en Holanda. Así se puede comprobar en su web, en la que han desaparecido vuelos regulares para este viernes en los aeropuertos de Tenerife Sur, Gran Canaria, Madrid, Barcelona, Girona, Alicante, Málaga, Sevilla, Palma, Ibiza, Almería, Jerez, Santander, Vitoria y Zaragoza. Según la web de Ryanair, ningún vuelo que conecte aeropuertos españoles con irlandeses ha sido cancelado por esta huelga europea, tampoco ninguno con Holanda, aunque en este último caso la «low cost» irlandesa aún está a la espera de que la justicia del país decida la legalidad de las movilizaciones.

6. El español Fernando Carro ha logrado la medalla de plata en los 3000 obstáculos del Campeonato de Europa. Carro, muy atento durante toda la carrera, llegó muy bien al final y lanzó un ataque que solo el francés Mekhissi-Benabbad pudo soportar. Por su parte, Joan Lluis Pons se ha colgado la medalla de bronce en la prueba de los 400 metros estilos, también de los Campeonatos de Europa de natación de Glasgow. Sin embargo, Bruno Hortelano no pudo lograr una medalla en el Campeonato de Europa de atletismo tras una carrera muy emocionante en la que el turco Guliyev acabó primero con récord de Europa incluido (19-76). El español, cuarto, se quedó a una centésima del podio y de su propio récord de España.