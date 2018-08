Natación | Europeo de Glasgow Joan Lluis Pons, bronce en 400 estilos El nadador suma la segunda presea al palmarés de la natación española en los Europeos de Glasgow

El español Joan Lluis Pons se colgó este jueves la medalla de bronce en la prueba de los 400 metros estilos de los Campeonatos de Europa de natación de Glasgow.

Pons terminó la final tercero con un tiempo de 4:14.26, a 3.61 del ganador, el húngaro David Verraszto. Segundo fue el británico Max Litchfield (a 35).

«Estoy muy contento. Esta mañana lo veía un poco crudo. Las eliminatorias han sido duras y hemos planteado salir rápido. Nunca me había salido bien salir rápido, pero he ido a por todas, he sufrido mucho pero ha merecido la pena. Me ha salido bien», dijo en declaraciones a Teledeporte.

Pons reconoció que se tuvo que jugar su objetivo de estar en el podio en un plan agresivo que cerca estuvo de pasarle factura en los últimos metros. «Había trabajado mucho. El objetivo era el podio. Hubo muchos momentos que no lo veía y ahora estoy muy contento. Estoy intentado asimilarlo todavía. Muy contento y al menos todo el trabajo que he hecho ha salido», afirmó.

El balear insistió en que nadar el último día, y bien temprano, fue complicado de llevar. «Ha sido un campeonato muy complicado. Nadar el último día no tenía buenas sensaciones, nadar a las 9 de la mañana el último día se me ha hecho muy largo», finalizó.

Es el segundo metal para España tras la plata lograda por Jessica Vall en los 200 braza.