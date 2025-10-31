Suscribete a
Manos Limpias denuncia a Sánchez por dar «falso testimonio» en la comisión de investigación del Senado

El sindicato ha presentado la denuncia ante el Supremo contra el presidente del Gobierno por responder hasta en 55 ocasiones: «No me consta»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Inés Ruiz-Jiménez

El sindicato Manos Limpias ha presentado esta mañana una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por prestar «falso testimonio» durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. La organización de Miguel Bernard ... señala que el presidente manifestó hasta en 55 ocasiones expresiones tales como «no me consta», «no tengo constancia» o «no lo sé», pese a que «constan múltiples evidencias documentales y comunicacionales que acreditan su conocimiento directo de los hechos objeto de investigación».

