Manos Limpias denuncia a Sánchez por dar «falso testimonio» en la comisión de investigación del Senado

El sindicato Manos Limpias ha presentado esta mañana una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por prestar «falso testimonio» durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. La organización de Miguel Bernard ... señala que el presidente manifestó hasta en 55 ocasiones expresiones tales como «no me consta», «no tengo constancia» o «no lo sé», pese a que «constan múltiples evidencias documentales y comunicacionales que acreditan su conocimiento directo de los hechos objeto de investigación».

La denuncia recalca que Sánchez ha sido «superior jerárquico y jefe político» de varios de los encausados e investigados en el procedimiento penal. Se refiere el escrito al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el exnúmero tres del Partido Socialista que lleva desde junio en prisión preventiva. Esto, según la organización, contradice las afirmaciones de Sánchez porque son personas investigadas con las que «mantenía una comunicación diaria, constante y fluida, incluyendo llamadas telefónicas diarias».

Señala también Manos Limpias en su denuncia que Sánchez tenía una relación tanto con García como con el «nexo corruptor» de la trama, según la Guardia Civil, el comisionista y empresario Víctor de Aldama, señalando como prueba de esto la fiesta de cumpleaños de Ábalos en el año 2019 en la que concurrieron todos los mencionados.

Para la organización esto supone que las afirmaciones de Sánchez durante su comparecencia son «falsas» y que por tanto ha incurrido en un presunto delito de falso testimonio, ya que «como testigo ante una Comisión de Investigación parlamentaria, se encuentra obligado legalmente a decir verdad, y la falsedad, ocultación u omisión intencionada de hechos relevantes constituye delito de falso testimonio, conforme a los artículos 458 a 462 del Código Penal, en relación con el artículo 502.3 del mismo texto legal», señala el escrito.

Manos Limpias

Por su parte, el sindicato Hazte Oír, personado en varias causas que afectan al Partido Socialista, ha difundido un comunicado en el que solicita a los socialistas «que se entreguen ante la Justicia». «No sólo deben rendir cuentas, sino que deben rendirse. El PSOE, a un paso de ser imputado por posible financiación ilegal, no puede seguir actuando como si nada ocurriera. Sánchez ya no tiene excusas. Los españoles merecen transparencia total, no más maniobras dilatorias», ha sentenciado la organización.