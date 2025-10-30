Suscribete a
Las notas de Sánchez en el Senado: llevaba preparada la respuesta sobre el 'caso Begoña'

Fotografías de ABC dejan al descubierto las anotaciones del presidente del Gobierno para defender a su esposa y señalar al juez Peinado

Sánchez se refugia en el «no me consta» para no aclarar asuntos claves que le salpican

Sánchez con las notas sobre su esposa
Sánchez con las notas sobre su esposa JAIME GARCÍA
Joan Guirado

El equipo de la Presidencia del Gobierno preparó durante varios días, a conciencia, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Tal como reveló ABC hace una semana, incluso se creó un 'war room' para no dejar suelto ningún cabo durante las más de ... cinco horas que ha estado respondiendo a preguntas de la oposición en la Camara Alta. Entre toda la documentación, que Sánchez portaba en una carpeta repleta de folios, unas fotografías inéditas de Jaime García para ABC revelan como sus asesores le habían escrito lo que tenía que decir para defender a su esposa, Begoña Gómez. Aunque finalmente no ha hecho uso de ello, ya que solo ha mencionado a su mujer para negar su implicación en el rescate de Air Europa.

