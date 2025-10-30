Las notas de Sánchez en el Senado: llevaba preparada la respuesta sobre el 'caso Begoña'

El equipo de la Presidencia del Gobierno preparó durante varios días, a conciencia, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Tal como reveló ABC hace una semana, incluso se creó un 'war room' para no dejar suelto ningún cabo durante las más de ... cinco horas que ha estado respondiendo a preguntas de la oposición en la Camara Alta. Entre toda la documentación, que Sánchez portaba en una carpeta repleta de folios, unas fotografías inéditas de Jaime García para ABC revelan como sus asesores le habían escrito lo que tenía que decir para defender a su esposa, Begoña Gómez. Aunque finalmente no ha hecho uso de ello, ya que solo ha mencionado a su mujer para negar su implicación en el rescate de Air Europa.

«El juez Peinado acusa a Begoña Gómez de apropiación de un software que no existe«, se lee en uno de los documentos, a lo que prosigue »seguimos sumando imputaciones«. En esa misma página, unas líneas más abajo, se puede visionar que »la web nunca llegó a ponerse en marcha y el formulario/aplicación jamás se desarrolló«. Argumentos, todos ellos, que no ha mencionado durante sus respuestas a la oposición pero que dejan al descubierta su estrategia de defensa de Begoña y la artilleria que tenía preparada para atacar al juez Juan Carlos Peinado.

Las notas de Sánchez para atacar a PP y Vox en el Senado Jaime García

Entre las anotaciones que tenía escritas Sánchez también se visualiza que «la cátedra tenía entre sus cometidos poner a disposición de pymes una web que ayudase a las empresas a cumplir unos criterios de sostenibilidad. Eso es todo». Los asesores presidenciales también le escribieron frases textuales para defender a Begoña Gómez: «Lo único que registró mi mujer fue la dirección de Internet donde estaba alojada esa página». El argumentario monclovita se zanja con un «la web nunca llegó a ponerse en marcha y la aplicación jamás se desarrolló».

Los asesores también prepararon al Presidente contra Peinado Jaime García

En otro documento fotografiado por este periódico también se observan las consideraciones que sus colaboradores le habían preparado para atacar a los dos principales partidos de la oposición, PP y Vox. Referencias a la sentencia de la Gürtel y la financiación ilegal de los 'populares' o sobre las conexiones del partido de Santiago Abascal con Viktor Orbán. Todo ello marcado en fluorescente de color amarillo.