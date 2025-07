Nueva jornada de caos en los transportes: el control de pasajeros de Barajas, colapsado

Llega el verano y las colas en la zona de control de pasajeros del aeropuerto de Barajas se convierte, un año más, en un caos de colas interminables. Es lo que se lleva viviendo toda la jornada de hoy en el aeródromo madrileño, muy especialmente en la T-4, su terminal con mayor capacidad de vuelos. Siempre se refuerza la plantilla con motivo de estas situaciones.

Las quejas de los viajeros hablan de alrededor de una hora para hacer el control de documentación y pasaportes, con el pase por el arco de seguridad. Las aerolíneas se quejan de que no hay suficientes policías, sobre todo en la terminal 4 Satélite.

Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirman que esta es la situación que se sufre todos los años por estas fechas, y la achacan al «aluvión de vuelos» puestos a la venta, algo que es «inasumible» por la plantilla, por muy alta que fuera esta. Fuentes del Ministerio del Interior además apuntan como segundo causante a «la coincidencia con un problema informático puntual en el acceso a las aplicaciones que utiliza la Policía Nacional», del que aseguran que ya se está subsanando.

Las empresas que operan en Barajas afirman que la peor franja horaria es la de a partir de las once de la mañana, cuando comienzan a salir los aviones con más viajeros y con destinos más lejanos. El SUP pide que se deje de difamar a los agentes que allí trabajan: «¡No podemos permitir desprestigios y faltas de respeto a nuestra profesión. Más reconocimiento al trabajo policial y apoyo al gran función que están realizando los compañeros del aeropuerto! Barajas ha sido reforzado como nunca. No, no hacen falta más agentes».

La escasez de efectivos policiales parecía una cuestión casi superada tras el enfrentamiento que mantuvieron aerolíneas y Ministerio del Interior por el asunto algunos años atrás. La reactivación del turismo tras la pandemia y la obligación de los ciudadanos británicos de presentar el pasaporte tras el Brexit provocó grandes tensiones en los filtros de inmigración y las compañías aéreas empezaron a exigir la presencia de más policía en el aeropuerto de Barajas.

Aquello ocurrió en 2022, tras la denuncia de que solo en el mes de marzo de ese año 15.000 pasajeros perdieron vuelo de conexión, y se reprodujo hasta 2023, cuando a las puertas de la Semana Santa las aerolíneas volvieron a denunciar el mismo problema. El departamento de Marlaska entonces acabó cediendo y destinó más policías a los controles fronterizos de la infraestructura, pero aún dos años después parece que las aglomeraciones siguen reproduciéndose puntualmente.