El mejor bar de carretera según Martín Berasategui está en Madrid: dónde está y cuánto vale su menú

El mejor bar de carretera según Martín Berasategui está en Madrid: dónde está y cuánto vale su menú Es uno de los parajes más bellos de la Meseta Central y a apenas una hora del centro de la capital podemos encontrar un pequeño tesoro para el paladar

Un viaje en coche muchas veces supone una apuesta a ciegas sobre el menú que te vas a encontrar en un área de descanso. Y el consejo si el aparcamiento de un restaurante está lleno de camiones, eso significa que ahí se come bien, sigue vivo. Asimismo, un restaurante de carretera pese a los prejuicios de algunos puede ser apta para los paladares más exquisitos.

En esta ocasión, el chef español Martín Berasategui se pronuncia sobre cuál es para él mejor restaurante de carretera si viajas desde el norte hasta Madrid. Un proeza destacable teniendo en cuenta que la exigencia de un chef siempre es difícil de satisfacer, y más aún con nota.

Nació en San Sebastián y se define como hijo de un carnicero. En su exitosa trayectoria ha llegado a conseguir 12 estrellas Michelin, y como empresario le toca encargarse de varios restaurantes. Y en sus viajes ha descubierto, en un pueblo a menos de una hora de Madrid y con apenas 2.000 habitantes, un pequeño tesoro para la gastronomía.

En Buitrago de Lozoya, en plena sierra norte de Madrid, podemos encontrar el restaurante Las Murallas, que para Berasategui destaca por la profesionalidad de su servicio y la calidad de sus carnes. Un local, que como destaca el cocinero vasco a los medios tiene una carta digna de ejemplo.

Además de asado, tiene en su menú un gran variedad de platos: flores de alcachofa, ensalada de pimientos, revuelto de morcilla, lechazo, pan perdido, carnes de la sierra…Mezcla a la perfección tradición y modernidad. Con precios que van de los 7 a los 16 euros. Pero ten en cuenta que lunes y martes permanece cerrado.

Un lugar particular

Su ubicación realza un pueblo que la prestigiosa revista de viajes y naturaleza 'National Geographic' considera el más bonito de Madrid.

En su listado lo sitúa en la tercera posición a nivel nacional y primero de su comunidad. Así encontramos su nombre como uno de los parajes rurales más especiales de la Meseta Central. Se trata de una localidad de una riqueza arquitectónica sin igual, amurallada y rodeada de agua, lo que la convierten en un espectáculo para los ojos de quienes la visitan.

Además de su patrimonio arquitectónico, con su casco histórico, que conserva un trazado medieval, Buitrago de Lozoya también cuenta con una riqueza natural notable. Está ubicado en un entorno montañoso, a orillas del río Lozoya, lo que lo convierte en un destino popular para actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y pesca.

En los alrededores del municipio se pueden encontrar áreas naturales protegidas como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el Embalse de Riosequillo, con paisajes espectaculares y una gran diversidad de flora y fauna.