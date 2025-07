Esta semana la cosa va de conciertos, porque Madrid en verano ruge desde Felipe II al Botánico en un sinfín de canciones que son refugio de calores y emociones varias. La cosa comenzó con Miguel Bosé, alias Papito eterno, que reventó el sonido del viejo ... Palacio de los Rebotes, como siempre se ha conocido al anteriormente llamado Wizink, hoy Movistar Arena y ya veremos mañana. Es curioso como el madrileño no deja de levantar pasiones de un público mayoritariamente femenino.

Se dejaron ver por las gradas del coso gatuno a personalidades como Alaska y su Mario Vaquerizo, Jordi Mollá, Boris Izaguirre o Samantha Vallejo Nájera, que no quisieron perderse las bondades del amante bandido que pidió un mundo mejor para sus hijos, así a bote pronto. Es más que probable que desde ese escenario el mundo peor le haga caso y se porte como quiere Bosé.

Al día siguiente fue el turno de Joaquín Sabina, Marqués de Tirso o Duque de Madrid, ahora que el Rey Felipe reconoce con honores las bondades de personas excepcionales. Si le dieron uno a Luz Casal, ¿cómo no dárselo a Sabina, a Julio Iglesias o a Rafael? Digo, así por la importancia y la dimensión histórica y social que significan para millones de personas. No me malinterpreten, pero, si nos ponemos a reconocer méritos y trayectorias, habrá que ser justo y no dejarse llevar por modas y modos. Luz es una artista maravillosa que canta como los ángeles, pero ¿de verdad alguien cuestiona que esté por encima en la lista de marquesables que Julio Iglesias o el propio Sabina? Sea republicano o no, el mérito del de Úbeda me parece indiscutible si lo comparamos.

En la fila de invitados pululaban Fernando León de Aranoa, Leyva, Luis García Montero, Alejo Estivel, Juan Carmona y un gran etcétera que no quiso perderse el concierto de este gato que se bajó un día en Atocha para no marcharse nunca de aquí. Llevaba el jienense una chaqueta de Mr. AB, marca fundada por Tomás Laso y el duque de Feria, Rafael Medina, y fue bastante revelador ver al cantante emocionarse con un público que abarrotaba las gradas del lugar.

Como 'la tribu' está ya en Baleares, las marcas trasladan sus guateques a septiembre. Madrid está lleno de personas que celebran el orgullo y hace demasiado calor como para dejarse ver por eventos de postín. Se lo saben. Aún así, una conocida revista entregaba sus premios ICON que viene a ser algo así como a 'los iconos' que consideran personalidades verdaderamente influyentes. Entre los galardonados en el último bochornete se encontraban Nieves Álvarez, Celia Forner, Rocío Crusset y Oriol Elcacho, modelos que encarnan los valores esenciales para que todos los demás sepamos lo feos, gordos y poco influyentes que somos.

Y es que hay un mundo ahí fuera diseñado para las personas anormales, para esas grandes personalidades que nacieron con esa terrible injusticia social de ser anatómicamente perfectos. En la cena, uno de ellos decía a carcajada limpia que, en su casa, «de toda la vida habían sido guapos pero tontos» y junto a él se descojonaban de risa los testigos de esta anomalía natural que permite que una persona que no sabe hacer la o con un canuto sea una persona icónica para la vida de este país. El día que tomen la plaza de invierno espero que este gato esté bien lejos, porque la sangre correrá por los suelos y, qué quieren que les diga, tendrán toda la razón los asesinos.

También pude ser testigo de una conversación que no me deja dormir. Una pareja comentaba que acuden a la par a todos los tratamientos de estética que reciben, porque al final, si uno se pone más bótox que la otra, comienza una especie de resentimiento y ganas de venganza que termina por reventar la normalidad de su hogar. De este modo, comentaban orgullosos que desde que hacen eso, su relación está más unida que nunca.

Me gusta pensar que existe un mundo en el que todo gira entorno a una consulta de cirugía estética. Pero como bien decía el guapo de siempre que era un poco tonto, «existe un mundo inexplorable lejos de aquí, pero es un mundo de personas mucho más feas». Y que si ja,ja, ji,ji y qué bien lo pasamos en Madrí.