Encaramados al tranvía: el 'juego' de moda entre los adolescentes de Parla

Los trabajadores del servicio advierten de la dificultad de detectar a los jóvenes que viajan subidos al carenado de la parte trasera

Un joven viaja subido al carenado de la parte trasera del tranvía de Parla, esta misma semana
Un joven viaja subido al carenado de la parte trasera del tranvía de Parla, esta misma semana ABC
La gracia, maldita ella, nunca ha costado una desgracia, pero eso le no resta ni un ápice de peligrosidad. Veamos la escena: un adolescente espera a que el tranvía de Parla se detenga en cualquiera de las 15 estaciones que alberga su trazado. El ... conductor, que tarda aproximadamente 30 segundos en emprender la marcha, comprueba desde la cabina que todas las puertas están libres de usuarios. Los lados despejados, el interior en orden y la vía al frente sin obstáculos. Pero hay un punto, el trasero, imposible de vislumbrar. Allí, nuestro joven protagonista se acaba de encaramar al carenado, un revestimiento similar al parachoques donde aprovecha para viajar sin ser detectado. El objetivo, coinciden los afectados, no es eludir el pago del billete, y sí la búsqueda mal entendida de adrenalina. «Muchas veces los amigos de los que hacen esto van dentro», señalan, convencidos de que esta moda es uno más de los problemas de circulación que deben afrontar.

