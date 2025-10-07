Directo
Un edificio se derrumba en Madrid, en directo: causas, desaparecidos y última hora desde la calle Hileras en el barrio de Ópera hoy
Sigue en directo la última hora del derrumbe de un edificio en obras en la calle Hileras, con las noticias sobre sus causas y lo que suceda en el barrio madrileño de Ópera hoy
Colabora la sección canina de la Policía Municipal
Se encuentran colaborando en la zona del derrumbe la Sección de Apoyo Aéreo y la Sección Canina de la Policía Municipal, ha informado el SAMUR.
Tres heridos atendidos, uno de ellos trasladado al hospital
Según ha informado el SAMUR, por el momento se ha atendido a tres obreros, de los cuales uno ha sido trasladado al hospital con fractura en pierna. Los otros dos tienen contusiones leves.
SAMUR y Policía ya en la zona
En la zona se encuentra también la Policía Municipal, que está trabajando con drones, ha informado Emergencias. También colaborando Policía Nacional. Se ha desplegado por el momento un dispositivo del SAMUR.
Once dotaciones de bomberos trabajan allí
En la zona trabajan ya once dotaciones de Bomberos de Madrid. El derrumbe ha tenido lugar, en concreto a la altura del número 6 de la calle Hileras, cerca de la conocida chocolatería de San Ginés.
Al menos dos desaparecidos
Por el momento una persona ha resultado herida y se busca a al menos dos desaparecidos, informan fuentes policiales.
Se derrumba un edificio en obras junto a la plaza Ópera de Madrid
Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid. Los hechos han ocurrido este martes, pasadas las 13 horas de la tarde.
