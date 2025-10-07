Suscribete a
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Hablan los testigos del derrumbe de un edificio en la plaza de Ópera: «Yo lo he visto en vivo, ha sido como un tornado tremendo»

«Los obreros estaban tomando el bocadillo, pero a nosotras nos han dicho que hay 4 o 5 dentro seguro. Han hecho recuento y faltan», indican

Al menos dos desaparecidos y ocho heridos tras el derrumbe en las obras de un hotel en Ópera (Madrid)

Sigue en directo la última hora del derrumbe de un edificio en pleno centro de Madrid

Bomberos de Madrid y agentes de la Policía Nacional en la calle Hileras
Bomberos de Madrid y agentes de la Policía Nacional en la calle Hileras guillermo navarro

Isabel Gutiérrez Rico y Aitor Santos Moya

Los estudiantes Narges y Jan, de Irán, y Karyna, de Ucrania, se han visto sorprendidos por el derrumbe de varios pisos en un edificio en obras en el número 4 de la calle Hileras (Ópera) cuando salían de su academia de español, ubicada en ... la calle Arenal. Se muestran impactados y preguntan si es la primera vez que se derrumba así un edificio en Madrid o, por el contrario, suele ser habitual.

