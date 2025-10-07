Hablan los testigos del derrumbe de un edificio en la plaza de Ópera: «Yo lo he visto en vivo, ha sido como un tornado tremendo»

Los estudiantes Narges y Jan, de Irán, y Karyna, de Ucrania, se han visto sorprendidos por el derrumbe de varios pisos en un edificio en obras en el número 4 de la calle Hileras (Ópera) cuando salían de su academia de español, ubicada en ... la calle Arenal. Se muestran impactados y preguntan si es la primera vez que se derrumba así un edificio en Madrid o, por el contrario, suele ser habitual.

En estos momentos, la mayor parte de la gente que se aglomera en el cruce entre Arenal y Bordadores son paseantes que no tenían noticias de lo que había sucedido. Las dependientas de la tienda de turrones artesanos 1880 expresan que no han oído nada, pero sí que llegó gente desde el otro lado de la calle corriendo y contando que un edificio se había derrumbado. El flujo de clientes se ha acortado de manera ostensible después de que se cortaran las calles de los alrededores.

«Yo lo he visto en vivo, interiormente ha sido como un tornado tremendo. Iba a entrar en la peluquería y he empezado a ver toda la nube de polvo caer sobre la calle. Varios cristales del edificio han reventado. A nosotras nos han desalojado porque parece ser que el edificio está hueco por dentro y tiene riesgo de que la fachada se derrumbe hacia delante», comenta Milagros, una peluquera que trabaja justo enfrente del bloque afectado.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Daniel, que trabaja en pequeños proyectos de rehabilitación en un hotel cercano a la zona, escuchó las sirenas de ambulancias, Policía y Bomberos. Salió a ver qué pasaba, pero cuenta que enseguida la Policía les desalojó a todos y empezaron a evacuar a gente de la zona.

Edificio afectado Palacio Real Ópera Calle Hileras, 4 DISTRITO CENTRO C/ Mayor Plaza Mayor Fuente: MapTiler y elaboración propia / ABC Edificio afectado Ópera Palacio Real Calle Hileras, 4 DISTRITO CENTRO C/ Mayor Plaza Mayor Fuente: MapTiler y elaboración propia / ABC

«Los obreros estaban tomando el bocadillo, pero a nosotras nos han dicho que hay 4 o 5 dentro seguro. Han hecho recuento y faltan», expresan en el lugar de los hechos.

Galería. El hermano y un compañero de uno de los desaparecidos Isabel Gutiérrez

El hermano y un compañero de uno de los desaparecidos esperan informaciones en uno de las accesos a la calle Arenal, aunque no les han dado ninguna información de última hora. Asimismo, uno de los compañeros de los obreros que se encontraba trabajando dentro del edificio ha contado que uno de ellos consiguió salir, y otro había bajado al baño que estaba en la parte baja del edificio y no han vuelto a saber nada de él.