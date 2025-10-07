Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un hotel en rehabilitación en Ópera (Madrid)

Once dotaciones de Bomberos de Madrid se encuentran trabajando en el derrumbe parcial de varios pisos en un edificio en obras en el número 4 de la calle Hileras (Ópera), cerca de la chocolatería de San Ginés.

Los servicios de Emergencias se ... encuentran en estos momentos trabajando en el lugar de los hechos. A su llegada, Samur-Protección Civil ha tendido a tres obreros, uno de ellos trasladado al hospital con fractura en pierna. Los otros dos trabajadores, con contusiones leves. Según fuentes policiales, se teme que al menos haya dos desaparecidos.

Las dotaciones de Bomberos trabajan en asegurar la zona y la Policía Municipal de Madrid se encuentra con los drones y la Sección Canina para identificar a posibles desaparecidos. Además, quedan cortados los accesos a las calles Arenal y Mayor. Al parecer, el edificio derrumbado se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

