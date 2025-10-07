Suscribete a
ABC Premium
Directo
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un hotel en rehabilitación en Ópera (Madrid)

Se ha producido en el número 4 de la calle Hileras. Uno de los trabajadores ha sido trasladado al hospital con fractura en pierna

Sigue la última hora sobre el derrumbe de un edificio en Madrid

Sigue en directo la última hora del derrumbe de un edificio en pleno centro de Madrid

Calle Hileras, en Ópera
Calle Hileras, en Ópera Guillermo Navarro

Enia Gómez y Amina Ould

Once dotaciones de Bomberos de Madrid se encuentran trabajando en el derrumbe parcial de varios pisos en un edificio en obras en el número 4 de la calle Hileras (Ópera), cerca de la chocolatería de San Ginés.

Los servicios de Emergencias se ... encuentran en estos momentos trabajando en el lugar de los hechos. A su llegada, Samur-Protección Civil ha tendido a tres obreros, uno de ellos trasladado al hospital con fractura en pierna. Los otros dos trabajadores, con contusiones leves. Según fuentes policiales, se teme que al menos haya dos desaparecidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app