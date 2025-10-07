Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros

La historia del edificio derrumbado en Ópera antes de su rehabilitación: «Mi familia trabajó allí durante más de 50 años»

Susana Gómez relata las peripecias de un inmueble que albergó diferentes oficinas y luego se compró para construir un hotel. «Su estado de conservación era muy lamentable», asegura

Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Sigue en directo la última hora del derrumbe de un edificio en pleno centro de Madrid

Un bombero y un obrero observan desde la fachada del edifcio derrumbado en Ópera (Madrid)
Un bombero y un obrero observan desde la fachada del edifcio derrumbado en Ópera (Madrid) Guillermo Navarro
Adrián Peñacoba

Adrián Peñacoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A mediodía de este martes, en el céntrico barrio de Ópera en Madrid, se ha producido el derrumbamiento parcial de un edificio en rehabilitación en la calle Hileras 4. La preocupación ha recorrido la ciudad entre noticias de desaparecidos y operarios heridos. Los servicios ... de Emergencias han acordonado la zona y desalojado a varias personas. De momento, se desconocen las causas del siniestro. «El edifico era muy antiguo y su estado de conservación era muy lamentable», ha explicado en declaraciones a ABC Susana Gómez, cuya familia trabajó en el inmueble durante más de 50 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app