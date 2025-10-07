La historia del edificio derrumbado en Ópera antes de su rehabilitación: «Mi familia trabajó allí durante más de 50 años»

A mediodía de este martes, en el céntrico barrio de Ópera en Madrid, se ha producido el derrumbamiento parcial de un edificio en rehabilitación en la calle Hileras 4. La preocupación ha recorrido la ciudad entre noticias de desaparecidos y operarios heridos. Los servicios ... de Emergencias han acordonado la zona y desalojado a varias personas. De momento, se desconocen las causas del siniestro. «El edifico era muy antiguo y su estado de conservación era muy lamentable», ha explicado en declaraciones a ABC Susana Gómez, cuya familia trabajó en el inmueble durante más de 50 años.

De hecho, Gómez ha explicado que en aquel edificio trabajaron varias generaciones de su familia, además de ella misma: «Lo cerraron en el año 2014, cuando se trasladó la sede del Colegio Profesional de Habilitados de Clases Pasivas». Una historia que conoce bien, ya que es profesional de Habilitados desde hace muchos años. En otra planta del edificio se encontraba el Consejo General de Habilitados, hasta que se mudó en 2013. La construcción alojó, además, diferentes negocios y oficinas durante años, pero nunca fue usado oficialmente para vivienda.

«Mi padre tuvo su oficina allí hasta el año 1986 y antes, mi abuelo», ha afirmado Gómez. «En ese edificio he pasado media vida», asegura en un post de X.com. «Mi padre decía que Hileras era la única calle de Madrid donde le conocían en todos los bares», ha dicho entre risas, nostálgica de recordar el barrio que tanto la ha marcado.

También ha mostrado su consternación por el estado de los negocios de los alrededores, donde acostumbra a hacer vida social. Tras conocer el suceso, ha llamado a su amiga 'Mili', que regenta una peluquería frente al inmueble siniestrado. Allí la Policía ha desalojado a la dueña, junto al resto de trabajadoras, y que no ha tenido que lamentar daños personales ni materiales, ha comentado aliviada Gómez.

Tras quedar vacío en 2014, «hubo muchos novios para este edificio», según la madrileña. Al principio, «la intención era hacer apartamentos, pero la ley no permitía hacerlo». Al parecer existía un problema legal con respecto al número de metros de fachada que daban al patio interior, ya que la normativa exige una superficie mínima con ventanas a espacios abiertos.

Tras varios años, Hileras 4 finalmente encontró un dueño, que tenía la idea de convertirlo en un hotel de cuatro estrellas. En febrero de este año obtuvo la licencia y la empresa Rehbilita se puso manos a la obra. El incidente se ha producido en mitad de la ejecución de esta reforma.