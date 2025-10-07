Suscribete a
ABC Premium

Dambele, Jorge, Alfa y Laura, las cuatro vidas sepultadas bajo ocho metros de escombros

Los bomberos buscan con guías caninos a los tres obreros africanos y la arquitecta española

Trágico derrumbe en Ópera: «El edificio cayó como fichas del dominó»

Algunos de los trabajadores, ayer, tras ocurrir el derrumbe
Algunos de los trabajadores, ayer, tras ocurrir el derrumbe GUILLERMO NAVARRO

Isabel Gutiérrez Rico y Aitor Santos Moya

Tres obreros africanos, Dambele, Alfa y Jorge; y una arquitecta española, Laura, son las personas que permanecen desaparecidas en el derrumbe de Ópera. Los cuatro, ubicados por sus compañeros en diferentes estancias del bloque cuando el inmueble se vino abajo, no pudieron escapar y ... quedaron sepultados bajo un amasijo de escombros de hasta ocho metros de altura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app