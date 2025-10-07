Dambele, Jorge, Alfa y Laura, las cuatro vidas sepultadas bajo ocho metros de escombros

Tres obreros africanos, Dambele, Alfa y Jorge; y una arquitecta española, Laura, son las personas que permanecen desaparecidas en el derrumbe de Ópera. Los cuatro, ubicados por sus compañeros en diferentes estancias del bloque cuando el inmueble se vino abajo, no pudieron escapar y ... quedaron sepultados bajo un amasijo de escombros de hasta ocho metros de altura.

Sus compañeros mantenían ayer la esperanza de que los encontraran con vida, aunque sin tener al respecto ninguna noticia halagüeña. «Todo parecía estar bien, pero de pronto ha empezado a caerse y hemos salido corriendo», recordaban algunos, antes de concentrarse en la plaza de Herradores y comenzar con el duro conteo. Faltaban cuatro (incluso cinco en un primer momento), por lo que el paso de las horas complicaba sobremanera las labores de rescate.

«Muchos de los obreros estaban fuera descansando o fumando un cigarrillo», remarcaban los testigos de un derrumbe que pilló desprevenidos a todos. Dentro, la joven arquitecto Laura se encontraban en la primera planta, donde se abrían paso las oficinas de la empresa de rehabilitación. Dambele, Alfa y Jorge, en cambio, estaban en pisos dispares, dos en el sótano y el otro en el más alto del inmueble. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con guías de la unidad canina de la Policía Municipal y de la Asociación Unidad Canina de Rescate de España, comenzaron a buscarles a media tarde sin resultados positivos en las primeras horas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer que su administración «sigue volcada» con los desaparecidos, por lo que puso el Summa 112 a disposición de todos los equipos de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que la Inspección de Trabajo está «ya actuando». «En cuanto tengamos alguna noticia se la vamos a comunicar», expuso.

Mientras, algunos obreros que lograron salir ilesos no sabían qué va a pasar ahora con ellos. Un compañero de Ecuador, que prefería permanecer en el anonimato, expresaba sus dudas respecto a su futuro. Él llevaba tres semanas en la obra y ahora la empresa tendrá que decidir si lo trasladan a otra.