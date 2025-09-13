Los colegios e institutos con las mejores y peores notas de Las Rozas: consulta la lista completa

Los colegios e institutos con las mejores notas de Las Rozas: consulta la lista completa

Comienza un nuevo curso y miles de alumnos en la Comunidad de Madrid comienzan el bachillerato, un ciclo crucial de cuyo desempeño dependerá entrar a una u otra universidad, así como a la carrera que se quiera estudiar.

Antes de ello deberán pasar por el examen de Selectividad. Por eso, tanto los estudiantes como sus familias estudian también qué centros han obtenido las mejores y peores calificaciones en la Evau para matricularse antes de esta etapa educativo o para saber cómo afrontar estos años.

Los colegios con mejores notas de Las Rozas

En el municipio de Las Rozas, el colegio privado Orvalle es el centro que obtiene la mejor calificación en la fase general de Selectividad entre los cursos 2019-2020 y 2023-2024. En concreto, esta escuela consigue un 7,79. Esta nota es la media de los cinco últimos cursos con datos disponibles, calculada a partir del portal de Estadísticas de la Comunidad de Madrid.

En esta localidad, los alumnos que mejor rendimiento obtienen durante las pruebas de acceso a la universidad provienen de centros privados. El segundo con mejor nota media en la fase general entre los últimos cinco cursos es la Institución Educativa Logos, con un 7,55. Cierra el Top-3 el Colegio Europeo de Madrid con un 7,27 de nota media.

Los colegios con peores notas de Las Rozas

De los 15 colegios que se sitúan en Las Rozas, ninguno suspende en la fase general de selectividad con la media en los últimos cinco cursos.

El peor de todos ellos, se encuentra el centro privado Los Peñascales, con una media de 5,69, algo más de dos puntos de diferencia respecto al mejor de esta zona de Madrid. Los dos siguientes con peores notas son el IES Federico García Lorca -público- con un 6,16 de media y la Escuela Libre Micael -privado- con un 6,26 de media.

Es también relevante el número de alumnos que presenta cada centro en relación con la nota media que obtienen -en conjunto- en la fase general de la EvAU.

Los que más aportan en esta localidad (IES José García Nieto, 155; IES El Burgo-Ignacio Echevarría, 129; GSD Las Rozas, 120; e IES Carmen Conde, 108) se sitúan a mitad de tabla con notas medias de 7,02, 7,11, 6,86 y 7,06, respectivamente.

En cuanto al mejor y peor colegio en base a este cálculo sobre la nota media, llama la atención que el centro que menos alumnos presenta de media de todos -Los Peñascales, con 24- es también el que peor resultado obtiene. Respecto al colegio Orvalle, el mejor de la localidad según este cálculo, presenta 62 alumnos de media.

Lista por notas de mejores colegios e institutos de Las Rozas

En la tabla interactiva que se presenta a continuación se puede ver la nota media durante los últimos cinco cursos, el número medio de alumnos y la titularidad del centro. En la parte superior se puede filtrar y buscar la institución.

Los colegios de Las Rozas con mejores y peores notas en los últimos cinco años de selectividad Orvalle (7,79) - Privado

Institución Educativa Logos (7,55) - Privado

Colegio Europeo de Madrid (7,27) - Privado

Centro Educativo Punta Galea (7,20) - Concertado

El Burgo - Ignacio Echevarría (7,11) - Público

Zola - Rozas (7,06) - Concertado

Carmen Conde (7,06) - Público

José García Nieto (7,02) - Público

GSD Las Rozas (6,86) - Concertado

Fundación Coelgio Berriz (6,71) - Concertado

Centro Escolar Balder (6,46) - Privado

Las Rozas I (6,38) - Público

Escuela Libre Micael (6,28) - Privado

Federico García Lorga (6,16) - Público

Los Peñascales (5,69) - Privado

Este 2025, cambió el modelo de examen en selectividad en el que, por primera vez, las faltas de ortografía penalizaban, los exámenes eran menos memorístico y se redujo la opcionalidad, obligando al alumno a no descartar temario.