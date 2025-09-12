Estos son los colegios e institutos con las mejores notas en Selectividad de la Comunidad de Madrid

Los colegios e institutos con las mejores notas de la Comunidad de Madrid

El instituto público San Mateo, en el distrito Centro de Madrid capital, es el centro de enseñanza con la nota media más alta de los últimos cinco cursos en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), el antiguo examen de Selectividad, en toda la Comunidad de Madrid. Los alumnos del único centro con Bachillerato de Excelencia de la capital han obtenido una calificación media de 8,60 durante el último lustro. Ninguna otra institución de la región supera el 8 de nota media.

El siguiente mapa muestra la nota media del bloque obligatorio de la EvAU entre los cursos de 2019-20 y 2023-2024, los últimos cinco cursos con estadísticas disponibles de la Comunidad de Madrid. Pincha en los puntos para conocer la nota media, el número medio de alumnos evaluados y la titularidad del centro.

[Mapa]

¿Cuáles son los centros con mejor nota media de la Comunidad de Madrid?

El San Mateo ha sido el centro con mejor nota media de toda la Comunidad de Madrid cada uno de los cinco últimos cursos, según las estadísticas de la Consejería de Educación de la nota media del bloque obligatorio entre los cursos 2019-2020 y 2023-2024. El San Mateo ha presentado al examen una media de 119 estudiantes cada año durante el último lustro.

El segundo centro de enseñanza con mejor nota media en la Comunidad de Madrid en los últimos cinco años es el Villa de Griñón, de titularidad privada, en la localidad de Griñón. Sus estudiantes han obtenido una media de 7,94 en el bloque obligatorio de la EvAU el último lustro. El tercero, con un 7,84 de media, es el instituto privado Legamar, en Leganés.

Top 3 de centros con mejor nota media de la Comunidad de Madrid IES San Mateo (8,60/10) - Público

Colegio Villa de Griñón (7,94/10) - Privado

Colegio Legamar (7,84/10) - Privado

Entre los otros 18 centros de la Comunidad de Madrid con una nota media de 7,5 o superior en los últimos cinco años, hay tres institutos públicos: Alfredo Kraus y Las Musas (San Blas-Canillejas, Madrid) y Ciudad Escolar (Fuencarral-El Pardo, Madrid). Hay cuatro concertados: Nuestra Señora del Recuerdo (Chamartín, Madrid), Colegio Internacional J. H. Newman (San Blas-Canillejas, Madrid), Humanitas Bilingual School (Tres Cantos), Colegio San Jaime (Majadahonda).

El resto son de titularidad privada. En Madrid capital, Arturo Soria y Joyfe (Ciudad Lineal), Montealto (Fuencarral-El Pardo), T.E.M.S. y Santa María de los Rosales (Moncloa-Aravaca); en Las Rozas de Madrid, Institución Educativa Logos y Orvalle; en Pozuelo de Alarcón, Liceo Sorolla C y Alarcón; en Rivas-Vaciamadrid, Luyferyvas; y en Boadilla del Monte, Trinity College Boadilla.

En las grandes ciudades de la región, los institutos o colegios con mejores notas, sin incluir los ya mencionados, son: en Móstoles, el concertado Villa de Móstoles (7,36 de nota media); en Alcalá de Henares, el concertado GSD Alcalá (7,41); en Fuenlabrada, el concertado N.I.L.E. (6,85); en Getafe, el público La Senda (6,98); en Alcorcón, el privado Amanecer (7,28); en Torrejón de Ardoz, el público Humanitas Bilingual School Torrejón (7,03); en Parla, el público Nicolás Copérnico (6,51); y en Alcobendas, el privado Aldeafuente (7,39).

Los centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid con las notas más bajas

Una veintena de centros de enseñanza han tenido una media de suspensos en los últimos cinco años. Con una calificación media por debajo de 4,0 en la EvAU de 2019-2020 a 2023-2024 están solo el instituto público Numancia, en Puente de Vallecas (Madrid), y el privado Santa María del Valle (Chamartín, Madrid).

Con menos de un 5,0 de nota media en el bloque obligatorio de la EvAU los últimos cinco años, hay también tres institutos públicos: Mateo Alemán, en Alcalá de Henares; Arcipreste de Hita, en Puente de Vallecas; y Juan de Villanueva, en Usera. Hay un concertado: Brotmadrid (Latina).

También hay ocho centro privados con menos de un 5,0 de nota media en el bloque obligatorio de la EvAU los últimos cinco años: Nuevo Velázquez, Cumbre y Guzmán el Bueno, en Chamartín; Vox y Darío Estudio, en Centro; Aries, en Salamanca; Areteia, en Alcobendas; y Colegio Jara (Valdemorillo).