Los centros de 'menas' de Madrid alcanzan ya un 150% de sobreocupación

La Comunidad gastó 60 millones en ocuparse de 2.400 menores en 2024, y recibió 1,6 millones del Gobierno central

Afirman que hasta el 31 de julio ya han pasado 1.331 por sus centros. El PSOE acusa a Ayuso de «racismo puro»

El Gobierno amplía ahora las plazas para los menores que piden asilo

«Menos mal que ya voy a vivir a un piso; vivir en un centro es terrible»

Centro de primera acogida de Hortaleza IGNACIO GIL
Sara Medialdea

Madrid

Madrid ha atendido ya, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de este año, a 1.331 menores inmigrantes no acompañados. Son el 55 por ciento de todos los atendidos el año pasado, cuando se duplicó la cifra del ejercicio anterior. ... Los dos últimos años, la llegada de estos menores se ha incrementado, aumentando de paso la presión asistencial en la región. Según datos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, desde el verano la situación se ha agravado aún más, y en la actualidad hay una sobreocupación de entre el 130 y el 150 por ciento en los centros de acogida.

