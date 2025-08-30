Hablan los menas: «Menos mal que ya voy a un piso; vivir en un centro es terrible»

La Comunidad de Madrid se ha mostrado terminantemente en contra del real decreto que fija en más de 2.300 las plazas disponibles para menores no acompañados que le corresponden. La región cuenta con tres centros para menas: dos en la capital, en Hortaleza ... y la Casa de Campo, y otro fuera de ella, en La Cantueña (Fuenlabrada). El Gobierno regional asegura que estos recursos están saturados y será incapaz de afrontar la llegada de más menas.

Cada una de las historias de estos menores es distinta. Algunos vinieron en avión; otros, como Cheikh, senegalés de 17 años, por el mar. Este joven llegó a la isla de El Hierro (Canarias), donde pasó cuatro años. Hace dos meses le trasladaron al centro de Hortaleza, de donde espera salir pronto: «En Canarias vivía en mejores condiciones. Pese a haber mucha gente en las islas, están repartidos por cada una de ellas. Aquí, en Madrid, lo estoy pasando muy mal, no puedo más, estamos unos 80 y vivimos en habitaciones de cuatro personas. Me aburro mucho, pero intento centrarme en jugar a fútbol para matar el tiempo«. Se queja, sobre todo, de la poca libertad que les dejan, pues por la noche les obligan a volver antes de las 23.30 horas. Y, asegura, en el centro el uso de dispositivos móviles está prohibido, por lo que deben salir fuera para llamar a sus familias. De ahí que Cheikh rece: »Menos mal que hace poco me dijeron que ya me iban a llevar a un piso«.

Desde hace un mes, un coche de la Policía Nacional aguarda las 24 horas en la puerta del centro. «Han crecido los robos con tirones y la gente se sentía insegura. Nos ponemos aquí para prevenir y que los vecinos estén más tranquilos», explica uno de los agentes. Estos menores suelen pasar el día en diferentes parques del barrio: «En general el día es tranquilo, aunque hay tres o cuatro a los que ya conocemos porque suelen ser los que más problemas generan», añade el uniformado.

Es más que conocido que en este centro hay más alojados que plazas disponibles. Esta situación ya llegó a los tribunales el año pasado, cuando la Fiscalía abrió un expediente al centro tras una denuncia de Comisiones Obreras que apuntaba a que dentro vivían más de 100 personas, pese a que oficialmente cuenta con solo 35 plazas.

El barrio de Pinar del Rey, donde se encuentra el centro de primera acogida de Hortaleza, es una pacífica zona residencial que, según los vecinos, en los últimos años se ha topado con problemas que antes eran impensables. Aseguran que desde los años de la pandemia hasta ahora la seguridad de la zona ha ido empeorando, y señalan al centro de menas. «Roban mucho. Nosotros vivimos asustados por lo que pueda pasar. Al salir de casa miras a ambos lados de la calle para andar seguro. Pasar por la puerta del centro y ver a tres patrullas delante genera miedo. Lo más reciente ha sido el robo de una medalla a una conocida. Mi mujer ya se ha acostumbrado a cambiarse de acerca al pasar por allí», cuenta Rafa, que lleva 15 años en el vecindario. José, sanitario y residente del barrio desde hace 25 años, dice que la situación delictiva era más grave hace unos años; pero, sin embargo, «nos sentimos inseguros». «Además, este verano se colaron en la piscina de mi comunidad y tuvo que venir la Policía», añade a este diario.

Estos menores se suelen reunir en las inmediaciones de la zona. La división entre orígenes es evidente, pues, pese a que conviven en pocos metros, se reparten en grupos. El 'skatepark' que colinda con el centro es un enclave dominado por los magrebíes. Y a él están especialmente atentos los agentes. «Vigilamos que no haya problemas entre estos menores y la gente del barrio que pasea por allí», afirma. En enero de 2024 una reyerta entre grupos de estas dos procedencias provocó un incendio en la primera planta del centro.