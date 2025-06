El bulevar Cibeles-Alcalá, Castellana y Ventas: los deberes que pone Almeida ante su baja

A las puertas de su inminente paternidad, José Luis Martínez-Almeida reunió ayer a todos sus concejales para hacer balance del ecuador de su mandato. Será la última gran foto de familia, con permiso de la del Pleno del próximo martes, que tendrá el alcalde ... con su equipo antes de coger «por convicción personal» su correspondiente baja, que extenderá previsiblemente hasta finales de agosto. Escoltado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que se quedará al frente del equipo de gobierno, y el segundo teniente de alcalde y titular de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el primer edil bromeaba ante los medios de comunicación congregados en el Centro de Danza de Matadero: «Espero que hayan desayunado, pues va a ser un balance y una rendición de cuentas prolija». Y eso que era mediodía.

Almeida comenzó su discurso sacando pecho, porque en estos dos años de mandato, subrayó , ya han ejecutado «el 50% de las 300 medidas de su programa electoral y han puesto en marcha el 90% de ellas». Mientras desgranaba área a área algunos de los proyectos más destacados, el regidor también anunció proyectos que darán sus primeros pasos estas semanas en las que Almeida estará ocupado en «responsabilidades nada provisionales»; «no como las mías al frente de la alcaldía», le recordaba hace unos días Inma Sanz.

En el capítulo de grandes obras, por ejemplo, el primer edil recordó que «antes de que finalice julio», comenzarán la instalación del techo verde de Ventas y el soterramiento del nudo norte de la Castellana, «que estarán ejecutadas antes de que concluya la legislatura». La otra gran obra del mandato, el soterramiento de la A-5, avanza «en plazo», por lo que los trabajos en superficie (y sus afecciones al tráfico) podrían concluir a finales de 2026.

Además, anunció más deberes para el área: en el segundo semestre de este año comenzarán las obras de remodelación de la calle de Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia. La idea inicial del gobierno, que ya ha recibido «la aprobación de los organismos competentes» necesaria por formar parte del Paisaje de la Luz, es crear «una amplia zona de paseo con árboles y plantas» y dejar para el tráfico rodado dos carriles por sentido, en lugar de los cuatro actuales.

Este mes, la Junta de Gobierno, que durante la ausencia de Almeida presidirá la vicealcaldesa, aprobará la modificación de la Ordenanza Reguladora del Taxi que, entre otros, definirá como 'servicio obligatorio' los solicitados como personas con movilidad reducida, para paliar el problema de la falta de eurotaxis. Almeida deja también en marcha el plan estratégico de la ciudad de Madrid 2023-2027, que sustituirá al actual plan general de ordenación urbana. Asimismo, está aprobado, a falta del visto bueno por parte de la Comunidad de Madrid, el plan reside, la receta municipal para atajar el problema de los pisos turísticos. Este ha sido, junto con «la falta de las escuelas infantiles» y «la crisis de la vivienda» los temas que más ha criticado la oposición tras escuchar el balance «triunfalista» de estos dos años.

Precisamente en materia de vivienda, Almeida ha puesto en valor que Madrid es la ciudad «que más vivienda pública construye». De hecho, la EMVS tiene el objetivo de llegar a las 10.000 viviendas disponibles en alquiler social entes del final del mandato. En estos dos años de gobierno municipal, ya ha finalizado 1.316 viviendas y tiene más de 6.200 en fase de proyecto y ejecución.

Reformar ya Puerto Chico

Además, continuarán con los planes de regeneración. El alcalde desatacó que pondrán en marcha un plan especial para intervenir «de forma inmediata» en el barrio de Puerto Chico (Latina). Tal y como publicó ABC, los vecinos de esta colonia de Aluche llevan semanas denunciando el estado de abandono de sus calles, que no se arreglan desde hace más de 40 años.

Almeida se irá de baja después de que los primeros beneficiarios del plan de natalidad hayan pedido ya los nuevos cheques-bebé. El área de Políticas Sociales, que sigue además trabajando con las personas sin hogar que pernoctan en Barajas, extenderá la eliminación del copago de la teleasistencia a los mayores de 85 años antes de que acabe el mandato.

Almeida, reunido con sus concejales tras el balance Ayuntamiento

Sobre Seguridad y Emergencias, Almeida anunció que reformarán la base cero del Samur en la Casa de Campo, además de aumentar la plantilla de bomberos hasta los 1.700 efectivos y mejorar sus «condiciones salariales y los medios materiales». La semana pasada, Inma Sanz indicó en un desayuno de Europa Press que convocarán plazas para incorporar a la plantilla de la Policía municipal mil nuevos agentes en los próximos meses, que se suman a los mil que ya han llegado en estos años, «pese al tope que nos impone la tasa de reposición», destacó.

Este acto protagonizado por Sanz fue, en cierto modo, una escenificación del 'relevo' que le dará en apenas una semana Almeida, encargado de presentar a «una amiga y colaboradora estrecha». «No podría ser alcalde si no tuviera a Inma de vicealcaldesa, una servidora pública y trabajadora incansable», concluyó el primer edil. «Me voy con la intranquilidad de afrontar una tarea desconocida pero la tranquilidad de que en el Ayuntamiento se queda ella con un grupo increíble de concejales para que nadie me eche de menos», zanjó.

Alcalde y vicealcaldesa se conocieron en la Asamblea de Madrid en 2008, cuando ella era directora general de Relaciones y él director General de Patrimonio. Ambos formaron parte de las listas municipales de 2015 y se curtieron en la oposición al gobierno de Carmena. En 2019, Almeida confió en Sanz como directora de campaña cuando aún era un aspirante anónimo que luego dio la sorpresa y alcanzó el bastón de mando, primero con Ciudadanos y, desde 2023, con mayoría absoluta. Fue entonces cuando Sanz asumió la vicealcaldía y el área de Seguridad y Emergencias, una rama que no ha estado exenta de turbulencias en los últimos años, cuando le tocó capear Filomena, las lluvias de marzo y, más recientemente, el atropello de una niña con el vehículo oficial del director de la Policía Municipal.

Compatibilizar agendas

En los pasillos de Cibeles esperan que esta guardia sea «muy continuista», en línea con el carácter de una política más entregada a la gestión que a los focos. Su papel no cambiará demasiado estas semanas: tendrá que asumir más actos institucionales y hacer compatible su agenda con la de la alcaldía, pero seguirá ejerciendo de portavoz municipal y capitaneando su área. Como en agosto no hay Pleno, solo tendría que sustituir al alcalde en un último cónclave municipal en julio, si Lucas no decide venir al mundo antes del próximo martes.

Además, Almeida, que afronta esta nueva etapa «muy ilusionado» y con la intención de vivirla «al máximo», no estará demasiado lejos. Hay quien dice que casi parecía más tensa la luna de miel, un ensayo en versión corta de este permiso, porque estaba a miles de kilómetros de distancia.

El equipo de alcaldía, a partir de la semana que viene, confirmará los eventos de Almeida con cautela, pues su ausencia puede producirse ya de un día para otro. Por eso, en cierto modo, anunciaron que aplazarían el Debate del Estado de la Ciudad a septiembre. Durante su ausencia seguirán trabajando como apoyo a otras áreas pero también preparando la vuelta del alcalde en septiembre ante la previsión de un otoño caliente (y casi en clave preelectoral) en lo político.

En cualquier caso, según apuntan fuentes municipales, la guardia de Sanz se mantendrá hasta el 3 de agosto, pues ese mes es costumbre que los delegados de área se turnen para cubrir las vacaciones de la alcaldía. Cada cinco días, uno de ellos asumirá este rol. La capital tiene «un Gobierno que está dispuesto a dar la cara, que va a seguir trabajando por todos los madrileños», sentenció ayer Almeida. Un cierre que estos días cobra más sentido que nunca.