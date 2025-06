Madrid sacará mil plazas más de Policía Municipal e instalará más cámaras de videovigilancia

Más policías municipales y más cámaras de seguridad. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y portavoz municipal, ha anunciado este miércoles en un desayuno organizado por Europa Press que reforzarán en mil plazas más la plantilla de los agentes municipales (550 que se examinarán este verano y el resto a partir de otoño), el máximo que permita la tasa de reposición. Además, instalarán sistemas de videovigilancia en nuevos enclaves para atajar la conflictividad. «Instalaremos nuevas cámaras en Oporto y la plaza de Jacinto Benavente, además de renovar y ampliar las de Azca y Tirso de Molina«, destacó la portavoz de Emergencias en una conferencia que fue además una suerte de relevo, pues previsiblemente a finales de junio asumirá el bastón de mando temporalmente, durante la baja de parternidad del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Fue precisamente este el encargado de presentar a Inmaculada Sanz. «Nunca he visto tantos concejales en un desayuno mío», bromeó Almeida. «Es un placer presentear a una colaboradora tan estrecha y una amiga», dijo el primer edil antes de recordar el trabajo de la vicealcaldesa, con quien se ha enfrentardo a retos como la pandemia, Filomena y hasta un apagón, enumeró el alcalde. «No podría ser alcalde si no tuviera a Inma de vicealcaldesa, una servidora pública y trabajadora incansable», concluyó el primer edil. «Me voy en dos semanas con la intranquilidad de afrontar una tarea desconocida pero la tranquilidad de que en el Ayuntamiento se queda Inma Sanz con un grupo increíble de concejales para que nadie me eche de menos«, zanjó.

«Gracias por tu cariño, confianza y amistad y por tu liderazgo al frente de esta ciudad». Mis responsabilidades son temporales, pero las suyas no pueden ser menos provisionales. Sin presión alcalde, lo hará bien, comenzó Inmaculada Sanz, que destacó que a Madrid, que siempre ha sido una ciudad de acogida, le sientan muy bien «las políticas liberales».

Así, la concejal enumeró los hitos de estos nueve años de gobierno: «Desbloqueamos operaciones urbanísticas que permitirán construir 200.000 nuevas viviendas, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ha alcanzado los 100.000 alquileres asequibles e invertimos más que nunca en políticas sociales y de reequilibrio territorial para el sur y el este de la ciudad», destacó, antes de repasar las grandes obras del mandato: el soterramiento de la A-5 y el nudo norte de la Castellana, así como el parque de Ventas.

La ley de capitalidad, en 'stand by'

No obstante, admitió Sanz, aunque Madrid es una «ciudad segura» y en general han descendido los índices de criminalidad, «han crecido las reyertas, las agresiones sexuales y las inquiokupaciones«. »Aún no siendo competentes en esta materia, porque corresponde a la delegación de gobierno, no hemos parado de fortalecer a nuestra Policía«, añadió la vicealcaldesa, que aprovechó la oportunidad para reclamar también al ejecutivo nacional que elimine esa tasa de reposición que impide a la plantilla de agentes municipales seguir creciendo al ritmo que exige el buen momento que vive la capital.

En este sentido y pese a que el ejecutivo municipal ya tiene un borrador de la ley de capitaldad, Inamculada Sanz reconoció que con este «gobierno nacional agónico», cercado por la corrupción, «no es el momento ahora de tramitar esta norma«.

Tampoco considera la portavoz municipal que deban cambiar el protocolo de cierre de parques como el Retiro, admitió la vicealcaldesa, «si no hay un acuerdo con la oposición». En este sentido, asumió, tienen la mano tendida para actualizar estos criterios técnicos.