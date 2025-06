Puerto Chico, un barrio de Madrid que lucha para no seguir anclado en los ochenta

En la colonia de Puerto Chico (Aluche, Latina) ya están cansados de arrastrar los carros de la compra por baches, adoquines rotos, aceras llenas de maleza o losetas reventadas por las raíces de los árboles. Y de caminar por calles eternamente parcheadas, «que cuando ... se cubren un poco por un lado con una carretilla de cemento se abren por el otro», explican. La odisea causada por el mal estado del pavimento se complica todavía más para las personas con movilidad reducida o los cochecitos de bebé. «Ya se han caído tres o cuatro vecinos. Aquí nadie arregla el barrio ni se eliminan las barreras arquitectónicas. Vivimos en un abandono total», denuncia Abel Montalvo, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio. Basta darse un paseo por las calles Illescas, Valmojado, Camarena y Ocaña para ver que las quejas de los vecinos no son fruto de la falta de mantenimiento de los últimos años, sino de una situación que lleva décadas enquistada.

Pedro Santos, que creció en este ensanche obrero que se levantó a finales de los sesenta, ya no vive en el barrio. Pero sus padres sí, y sus visitas semanales hacen incluso más evidente a sus ojos el mal estado de estas calles donde hay más de 180 bloques y viven unos 4.200 vecinos. «Cuando vas de vez en cuando incluso se percibe más el deterioro», admite este joven, que reconoce que con el impacto de las nevadas que trajo Filomena y las tormentas de los últimos meses la situación ha empeorado incluso más. «Ahora, después de las lluvias se nota todo mucho más, porque el agua favorece que, al paso de los vehículos o de cualquier otro camión, se disgregue aún más el asfalto. La capa de hielo que se creó después de Filomena también dañó mucho el pavimento de las carreteras».

Para alertar de la «tercermundista situación» de las calles donde creció, Santos abrió una petición en Change.org para reparar el barrio que lleva más de 14.000 firmas de apoyo. En ella relata el desesperante día a día de sus antiguos vecinos: «En la calle Valmojado, a la altura del número 177, había un socavón tremendo que parecía que había producido el estallido de una bomba de artillería. Era tan grande que el camión de la basura ya no podía entrar a la calle, produciendo desabastecimiento de este servicio a los vecinos que viven y pagan sus impuestos. Taparon el socavón y dejaron los que había a dos metros porque el camión de la basura ya podía pasar», relata indignado.

Noticia Relacionada Comienza la Operación asfalto 2025, que renovará 256 calles de todos los distritos Helena Cortés Esta campaña abarcará una superficie de casi 605.000 metros cuadrados, lo que supone una inversión de 12,2 millones de euros

Tal y como cuenta el portavoz de los vecinos, su lucha viene de lejos. Las viviendas, cuenta, se las entregaron en 1967. «Eran casas que se hicieron sin agua caliente, sin ascensores, con calefacción por radiadores eléctricos, que iban a tener tres dormitorios y acabaron teniendo dos. Ahí hubo una chapuza detrás de otra, y tuvieron que demandar a la constructora y pelear mucho para conseguir mejoras», recuerda Santos.

Entorno a rehabilitar

Las calles, por supuesto, estaban sin asfaltar. Tras doce años de lucha, puntualiza Montalvo, acabaron arreglándolas sacando el dinero de su propio bolsillo: «Nosotros pagamos el 70% del presupuesto total y el Ayuntamiento pagó el 30%. En 1979, se firmó un convenio, rubricado incluso por Leguina, que entonces era concejal de Hacienda, que decía que una vez terminadas las obras el consistorio se hará cargo de la recepción del barrio. Después, en 1980, se arreglaron las calles. Y desde entonces por aquí no ha pasado ni Dios. Y el deterioro es exagerado», lamenta Montalvo.

Una de las principales quejas de los vecinos es que desde el ayuntamiento «les da largas» para poner fin a su calvario diario. En la última Comisión de Obras y Equipamientos y de Políticas de Vivienda, Diego Lozano, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), explicó, tras una pregunta del concejal socialista Pedro Esteban Barrero, las «dificultades» que están encontrando para llevar a buen puerto las obras de Puerto Chico. Este enclave se declaró Entorno Residencial de Rehabilitación Programada y su renovación se vinculó a las ayudas europeas gestionadas por el Estado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «En un principio, se planearon 8,1 millones de euros en subvenciones para reformar unas 500 viviendas. De esos, 5,8 millones estaban destinados a obras de rehabilitación de los hogares y poco más de 1,08 millones para labores de urbanización, entre otras partidas menores», detalló Lozano.

Abandono y olvido Arriba, basura acumulada. Abajo, pavimento reventado y unas calzadas en evidente mal estado en las calles del barrio DE SAN BERNARDO

No obstante, continuó, finalmente solo 142 residentes de este entorno han presentado las solicitudes para acogerse a estas bonificaciones, por lo que acabarán ejecutando poco más de 2,1 millones. «En el caso de la urbanización, el real decreto que regula estas ayudas (853/2021) establece que solo un 15% de estas cuantías se pueden destinar a labores de urbanización», por lo que el monto final que ejecutarán «será de 318.000 euros», detalló Lozano, que añadió que este «no es el único proyecto de mejora que tienen planeado para este entorno». No obstante, para la oposición, defendió Barrero, las ayudas son insuficientes y critican que no se hayan tramitado «con la misma celeridad» y alcance que en otros barrios.

Por el momento, se acaba de adjudicar «la elaboración del proyecto básico, de ejecución, dirección de obras y trabajos complementarios para la rehabilitación y adecuación de entorno», aunque fuentes del área de Vivienda explican a este diario que aún pueden pasar meses hasta que comiencen las obras.

«Ojalá viéramos mejoras en meses, pero se van pasando la pelota de unas instituciones a otras para calmarnos», lamenta Abel Montalvo, que está cansado de reclamar los arreglos de su barrio en la puerta de la Junta del Distrito. «El otro día un asesor me dijo que antes de que acabase la legislatura Puerto Chico estaría arreglado. Le contesté que no le creo», afirma este veterano portavoz vecinal.

Más allá de la protesta

Desde su punto de vista, las ayudas europeas no deberían ser un obstáculo y se aferran a su documento de cesión del mantenimiento de las calles al Ayuntamiento para denunciar su situación. «Tardan tanto en dar la licencia de obras que hay comunidades que al final no se animan, se enfría la cosa y al final no hacemos nada por el barrio. Esto respecto a lo que dicen de las subvenciones europeas, porque si me baso en el convenio llevan años sin hacerle caso. Esto no es una colonia privada, el consistorio mantiene el alumbrado, recoge la basura, se encarga de la limpieza viaria... ¿Entonces por qué no arreglan el barrio y eliminan las barreras arquitectónicas?», reclama Montalvo, que insiste en que los vecinos no van a parar de reclamar las mejoras urgentes que necesita el entorno.

Y si hace, falta, insiste el portavoz de la asociación de vecinos, están dispuestos a judicializar el caso. «Ya denunciamos en su momento y ganamos. Creo que ahora también tenemos razón, y vamos a tratar de sacar adelante esta situación como sea. No nos van a parar», zanja.