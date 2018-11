La novia del «rey del cachopo» abortó dos meses antes del crimen Así figura en el sumario. La instructora se ha inhibido de la causa en favor de un Juzgado de Violencia de Género

César Román, el «rey del cachopo», de 45 años, ha mantenido su inocencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que le acusa del homicidio doloso o asesinato de Heidi Paz Bulnes, de 25. Ha acudido a declarar hoy a petición propia una vez que ha tenido acceso a los cinco tomos del sumario. Ha entrado a las 14.14 y ha salido a las 15.35.

Román no ha explicado en ningún momento la razón por la que no denunció la desaparición de su novia ni el motivo por el que se fue a Zaragoza. Ha sostenido que la maleta donde fue hallado el cuerpo descuartizado de la joven hondureña el 13 de agosto no era suya. Y eso, a pesar del testimonio incriminatorio de un taxista que le trasladó hasta la nave de Usera que él había alquilado.

La instructora, Rosa María Freire, se ha inhibido de la causa en favor de un Juzgado de Violencia de Género, al considerar que se trata de una muerte machista y entender acreditado que mantenían una relación sentimental.

Según consta en el sumario, Heidi Paz abortó de forma natural apenas dos meses después de empezar su relación con Román en abril. Esperaba un hijo suyo. Ocurrió en junio. Además en la instrucción figura que ella no le había denunciado por malos tratos y que le escribió dos cartas declarándole su amor.

Además, según el informe preliminar de la autopsia, la víctima no fue ni envenenada ni asfixiada. En el tronco de la joven, que fue hallado dentro de la famosa maleta no había orificios de bala ni signos de apuñalamiento. Las extremidades y la cabeza de la víctima que están siendo buscados por la Policía podrán arrojar alguna luz sobre cómo murió.

El abogado de la acusación Ramón Fernández de Mera ha sostenido que la pareja no había roto. En cuanto al abortó ha indicado: «No se sabe qué fue lo que lo provocó», dejando entrever que pudo obedecer a algún motivo» ¿Alguna agresión, dado su perfil violento y antecedentes por malos tratos?

Por su parte la defensa del «rey del cachopo» sostiene que ya no mantenían ninguna relación. Su coletrada Teresa Bueyes no ha preguntado en la sala ni ha querido hacer declaraciones ante los periodista.