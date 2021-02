La Justicia archiva la investigación de la explosión en la calle Toledo y determina que fue un accidente El informe policial concluye que el escape de gas, por el que cuatro personas perdieron la vida, se desarrolló «de forma continua y prolongada en el tiempo» entre la primera caldera y la acometida de suministro

La explosión de un edificio en la calle de Toledo fue un accidente. Así lo determina el juzgado de Instrucción número 35 de Madrid que ha acordado el sobreseimiento de las diligencias incoadas por los daños ocasionados, tras recibir el informe de la investigación de la Policía Judicial sobre lo ocurrido. En él se establece que «la etiología de la explosión fue accidental, sin que haya podido establecerse otra causalidad distinta, habiendo sido provocada la explosión por un escape de gas natural, que se desarrolló de forma lenta, continua y prolongada en el tiempo».

«Esta circunstancia motivó que las referencias de olor a gas fueron discontinuas, no llegando a generar alarma entre los residentes en el edificio hasta momentos antes de la explosión», indica el auto judicial, que todavía no es definitivo y puede recurrirse en un plazo de tres días ante la Audiencia Provincial. «El escape se situó entre la primera caldera del edificio y la acometida de suministro, no habiendo influido en la causa de la explosión las posibles irregularidades administrativas o no de la instalación», dice el magistrado, en referencia a la investigación policial.

En el dramático suceso, que redujo a escombros varias plantas de la casa parroquial de La Paloma, en el número 98 de la calle, fallecieron cuatro personas: el sacerdote Rubén Pérez Ayala; el feligrés y técnico de mantenimiento David Santos Muñoz; el albañil Javier Gandía Sepúlveda, que trabajaba en el edificio de enfrente; e Ivanov Kochev Stefco, viandante. El informe también descarta que «la posible manipulación que hubieran realizado David y Rubén coadyuvara a la causa de la explosión; constatándose la existencia de roturas de agua que socavaron el subsuelo del edificio en alguna medida, lo que influyó directa o indirectamente sobre la conducción y la acometida de gas natural».

En términos similares, el informe de la Brigada Provincial de Policía Científica concluye que la explosión «se debió a la desconexión del tubo de suministro de gas natural de la llave de acometida, debido a un movimiento de terreno en el lugar, que habría afectado a la misma». En este sentido, la Policía Científica indica que el escape de gas, en su mayor parte prometano, se dio en las conexiones de la válvula de acometida, instalada a unos 60 centímetros bajo la vía pública. Desde ahí «se habría infiltrado al interior del inmueble». Eso fue suficiente para «producir la deflagración de una mezcla de aire-gas y generar una chispa eléctrica como las que se producen en el acto de accionar un interruptor de luz, al ponerse en funcionamiento un electrodoméstico o ante la presencia de una llama abierta».