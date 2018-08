Empieza a remitir la ola de calor: las máximas bajan a 34 grados Las temperaturas comienzan a remitir tras una semana de récords históricos

La primera ola de calor comienza a remitir tras una semana de récords históricos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy indica que las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas alcanzarán temperaturas más suaves de hasta 34 grados centígrados.

En concreto, los termómetros oscilarán entre 32 y 18 grados en Madrid capital; 33 y 18 en Alcalá de Henares; 33 y 19 en Getafe; 30 y 17 en Collado Villalba; 32 y 18 en Navalcarnero, y 34 y 15 en Aranjuez.

Además, los cielos estarán poco nubosos y en el norte de la Sierra no se descarta algún chubasco ocasional. Por su parte, el viento soplará flojo del noreste de madrugada, amainando durante la mañana. Estas temperaturas más ligeras contrastan con las del viernes pasado, cuando se registraron récords de mínimas altas en el parque del Retiro, con 25,9 grados centígrados. Esta marca no se había dado desde 1920. También en el Puerto de Navacerrada se dieron temperaturas mínimas históricas con 21,2 grados, donde no se superaba este nivel desde 1946.

Como consecuencia de estos repuntes de los termómetros, durante esta semana, un hombre de 74 años y otro de 49 han sufrido golpes de calor. En el primer caso, sucedió el pasado domingo sobre las 14.30 horas, junto a un parque infantil en la calle del Cerro Negro, en el distrito de Arganzuela.

El segundo suceso ocurrió dos días más tarde, sobre las cinco de la tarde, cuando el hombre se disponía a descargar un camión en el paseo de la Castellana esquina con la calle del Pintor Juan Gris, en el distrito de Tetuán. El varón se desvaneció y en el momento en el que fue atendido por los sanitarios presentaba una temperatura corporal de 43 grados.