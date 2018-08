Dormir más de diez horas es peor para la salud que dormir poco, según un estudio La investigación concluye que las personas que duermen en exceso tienen un 56% más de posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular y un 49% más de morir por enfermedad cardiovascular

ABC

No dormir lo suficiente aumenta el riesgo de varios problemas de la salud como enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes...etc, como han demostrado varios estudios a lo largo del tiempo. Sin embargo, una nueva investigación descubre que hay una cosa peor: dormir en exceso, pues las personas que alargan el sueño más de diez horas tienen un 30% más de posibilidades de morir antes que las que duermen solo siete horas, tal como concluye el estudio dirigido por la Universidad de Keele, en Staffordshire, publicado en el «Journal of the American Heart Association».

Ocho horas es el patrón establecido de sueño en un adulto, el tiempo adecuado para que el cuerpo repare las células y los vasos sanguíneos, tal como consideran los expertos en la materia. Quizás por esta teoría, siempre se ha pensado que dormir en exceso era mejor a dormir poco, aunque ahora esta investigación —realizada a través de 74 estudios a tres millones de personas— dice lo contrario, tal como publica «The Telegraph».

Así, la investigación concluyó que las personas que dormían durante diez horas tenían un 56% más de posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular y un 49% más de morir por enfermedad cardiovascular.

El investigador principal, el doctor Chun Shing Kwok, en colaboración con el profesor Mamas Mamas del Instituto de Ciencia y Tecnología en Medicina de la Universidad de Keele, asegura: «La cantidad y calidad de nuestro sueño es compleja. Existen influencias culturales, sociales, psicológicas, conductuales, fisiopatológicas y ambientales en nuestro sueño, como la necesidad de cuidar a niños o familiares, patrones irregulares de turnos de trabajo, enfermedades físicas o mentales, y la disponibilidad de productos las 24 horas en la sociedad moderna».

«Nuestro estudio tiene un impacto importante en la salud pública, ya que muestra que el sueño excesivo es un marcador de riesgo cardiovascular elevado», agrega el doctor. Así, asegura, los médicos deben interesarse por el sueño de los pacientes cuando estos acusan a la consulta, sobre todo si presentan conductas de sueño en exceso. «Los médicos deberían considerar detectar factores de riesgo cardiovascular adversos y apnea obstructiva del sueño, que es un trastorno grave del sueño que se produce cuando la respiración de una persona se interrumpe durante el sueño», asegura.

No está claro por qué dormir demasiado es malo para la salud. Algunos estudios sugieren que cambia la producción de sustancias químicas cerebrales como la serotonina o la dopamina, que pueden provocar depresión. Estar tumbado en la misma posición durante demasiado tiempo también puede debilitar los músculos y provocar dolores en la espalda y en las articulaciones.

Sin embargo, los investigadores advierten que no descartan la posibilidad de que sean las propias condiciones de la salud de cada persona las que le hagan dormir en exceso. Muchas personas deprimidas, por ejemplo, usan el sueño como medio de escape.