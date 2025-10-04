Madrid se manifiesta en apoyo a Palestina: «¡No es una guerra, es un genocidio!»

«Del Río hasta el mar, Palestina vencerá». Madrid se echa a las calles este sábado por la tarde por segunda vez en esta semana en apoyo al pueblo palestino para pedir la ruptura total de las relaciones a Israel y el boicot al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Pasados casi dos años desde los atentados de Hamás que desataron la respuesta de Tel Aviv que ya se ha cobrado la vida de más de 66.000 palestinos, según datos del Ministerio de Salud gazatí, controlado por la milicia, nuestro país se llena esta semana de protestas propalestinas y también de apoyo a la llamada Flotilla de la Libertad, interceptada por el Ejército Israelí en aguas internacionales.

Marchas y concentraciones simultáneas están teniendo lugar por toda España. También hay protestas convocadas en Barcelona -que ha tenido lugar esta mañana con una asistencia de 70.000 manifestantes según la Guardia Urbana y hasta 300.000 según los organizadores-, Valencia, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada, Valladolid o Murcia.

Ausencia del PSOE

La movilización de Madrid, convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), que reúne a organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos, ha arrancado a eso de las seis de la tarde en Atocha.

«Alto el genocidio en Palestina» ha sido el lema de la cabecera de la manifestación que ha desbordado el centro de la ciudad a partir de las seis de la tarde y en la que se han escuchado gritos de «boicot a Israel» y «la tierra robada será recuperada».

Junto a los participantes, se ha visto a representantes de Podemos, Sumar, Más Madrid -como la ministra de Sanidad, Mónica García- o Izquierda Unida, entre otros. Ni rastro del principal partido del Gobierno, el PSOE, al que su tibieza -según los socios de izquierda- con la flotilla y la condena a Israel parece habérsele vuelto en contra después de haber abanderado internacionalmente durante semanas la lucha del pueblo palestino.

La marcha ha partido desde Atocha, para recorrer el paseo del Prado hasta Cibeles y seguir por la Gran Vía hasta acabar en la madrileña plaza de Callao.

Asistentes a la manifestación en Madrid GUILLERMO NAVARRO

Las entidades organizadoras habían pedido a los manifestantes acudir ataviados con la tradicional kufiya, portar banderas palestinas y vestir con ropa negra como gesto de luto, directriz que la gran mayoría de ellos ha seguido. También han mostrado pancartas y carteles reivindicativos con lemas de apoyo a los integrantes de la flotilla y a la sociedad palestina.

La de este fin de semana en Madrid se trata de una marcha con asistentes muy diversos, a la que también han acudido muchas familias enteras con niños.

En las manifestaciones del jueves se vivió cierta tensión entre policías y manifestantes. Hubo cargas en Madrid y Barcelona contra los manifestantes, también varios agentes heridos. Por el momento, la jornada de este sábado se está desarrollando sin incidentes y el ambiente es tranquilo.