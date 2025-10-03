Israel trata a los activistas de la Flotilla como «terroristas» antes de deportarlos a sus países

Suscribete a
Hamás asegura que no depondrá las armas hasta que no termine la ocupación israelí
La mayoría habría aceptado la deportación de forma voluntaria, el único dato aportado por Israel fue que cuatro italianos fueron deportados desde el aeropuerto a primera hora del día

Uno de los barcos de la flotilla interceptado por Israel y bloqueado en el puerto de Larnaca
Mikel Ayestaran

Enviado especial a Ketziot (Israel)

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, se salió con la suya y quiso dar un castigo ejemplarizante a los casi 500 miembros de la Flotilla. El líder ultranacionalista visitó a los detenidos en plena noche para llamarles «terroristas» y les dijo que iban ... a recibir «el trato que reciben los terroristas palestinos en Israel». Sus palabras fueron órdenes y los detenidos fueron transportados en autobuses con los cristales tintados hasta la prisión de alta seguridad de Ketziot, en el corazón del Néguev. Se desconoce la cifra total de encarcelados y el tiempo que deberán pasar allí, pese a que la mayoría habría aceptado la deportación de forma voluntaria, el único dato aportado por Israel fue que cuatro italianos fueron deportados desde el aeropuerto a primera hora del día.

