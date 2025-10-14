Suscribete a
El llamamiento a un salto masivo a España este miércoles obliga a reforzar la frontera de Ceuta con Marruecos

Según medios marroquíes, el pasado sábado fueron arrestadas unas 500 personas que se encontraban en las inmediaciones de la frontera ceutí

Los jóvenes marroquíes reanudan las protestas después de que Mohamed VI no atienda sus demandas

Refuerzo en la frontera de Ceuta con Marruecos, fotografiada este martes
Refuerzo en la frontera de Ceuta con Marruecos, fotografiada este martes Europa Press

El perímetro fronterizo de Ceuta permanece sometido estos días a un dispositivo de vigilancia reforzado, con presencia constante de unidades terrestres, marítimas y aéreas tanto del lado español como del marroquí.

El despliegue responde al incremento de la presión migratoria como consecuencia del ... clima adverso y a una convocatoria difundida en redes sociales, que llama a concentrarse el 15 de octubre en los alrededores del paso fronterizo para intentar un cruce colectivo hacia territorio español.

