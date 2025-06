Leire Díez asegura que entregó un 'pendrive' con información judicializada a Santos Cerdán en Ferraz

Leire Díez sostiene su tesis de que está escribiendo un libro y enmarca sus reuniones con empresarios imputados para desprestigiar a la Guardia Civil dentro de un trabajo de investigación periodístico. Así lo ha reiterado en una entrevista en el programa 'Todo es Mentira' ... de la cadena Cuatro, una de sus muchas paradas televisivas del día.

La supuesta 'fontanera' de Ferraz, oficialmente la exmilitante del PSOE más famosa, se ha sentado con Risto Mejide en su plató y ha asegurado que este martes, cuando acudió a la sede de Ferraz a darse de baja voluntaria como militante, entregó al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, un 'pendrive' con toda la información que lleva recabando desde hace tiempo para su supuesto libro sobre investigaciones policiales.

«Les entregué muchísimo de toda la investigación que hemos ido llevando de todas estas causas para que se vea lo que hay: todo lo que ha formado parte de procedimientos judiciales, cómo se ha obtenido... Queda mucho por investigar. Sí les afecta en una cosa: están personados en la mayoría de las causas», detallaba Díez que el contenido del 'pendrive' que le dio a Cerdán.

Noticia Relacionada García-Page: «Para el PSOE es un drama todo el espectáculo que se está ofreciendo con el caso Leire» Mercedes Vega El presidente castellanomanchego reclama explicaciones claras y confía en que la Justicia puede poner orden. «La justicia, a la postre, es un antídoto a la impotencia colectiva que generan todas estas informaciones», asegura

Un trabajo que ha realizado, aseguraba, al margen de las siglas del PSOE y como «periodista freelance» sobre causas judiciales en las que ha documentado supuestas malas prácticas por parte de la policía.

«Entregué documentación que evidentemente no te voy a explicar, mucha estaba ya judicializada, en procedimientos, con nuevas investigaciones«, respondió contundente a Mejide. La que fuera directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos continúa parapetándose en la teoría de su libro que, según ha informado, verá la luz a finales de este año.

Leire Díez ha negado categóricamente muchas cosas que se le achacan desde la semana pasada. Niega ser fontanera del partido, trabajar para o en nombre de este, formar parte de las cloacas del Estado y querer desprestigiar a la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil. Lo que sí ha admitido es haberse reunido con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, algo que también ha enmarcado dentro de sus labores de investigación.

Asegura que en ningún caso ha colaborado con él: «No estoy ayudándole en nada, porque no hay nada en lo que pueda ayudar». Pero no descarta ayudarle si se demuestra que el exministro ha sido víctima de «malas prácticas policiales» como las que investiga. «Si supiera que Ábalos es víctima de alguna cosa ilegal, ¿por qué no lo iba a ayudar?»