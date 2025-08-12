Suscribete a
EE.UU. expulsa a España de una ruta marítima estratégica

La decisión se suma a las tensiones políticas y de defensa por Huawei, los F-35 y el uso de Rota y Morón

Malestar en Washington por la filtración española sobre el F-35

Puerto de Algeciras
Puerto de Algeciras Ignacio gil
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Un acuerdo marítimo Estados Unidos ha expulsado a España de una ruta clave de contenedores, con un consiguiente desplazamiento de escalas hacia otros destinos.

El puerto de Algeciras estaba en un plan de intercambio de rutas entre las costas Este y Oeste de EE. ... UU. y puertos en Japón, Corea del Sur, China e India, que sostiene cadenas de suministro con peso económico y logístico. El acuerdo entró en vigor en febrero de 2025, pero fue suprimida en junio mediante una enmienda.

