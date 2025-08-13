Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
Mapa
Todos los incendios activos en España

El Congreso no apoya una propuesta de 22 parlamentos europeos a favor de Ucrania

El presidente de la Comisión de Exteriores, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, no contestó a la iniciativa

La gestión exterior de Sánchez aparta a España del bloque europeo en las negociaciones

El Congreso no apoya una propuesta de 22 parlamentos europeos a favor de Ucrania
Ignacio Gil
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España da otro paso que la aleja de sus aliados europeos. Ya sea por indolencia al encontrarnos en medio de agosto o por decisión calculada -el Grupo Socialista no lo explica- el Congreso de los Diputados se ha quedado fuera de una declaración conjunta ... de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania emitida este martes por las comisiones de Exteriores de cámaras de 22 países europeos, más el Parlamento comunitario. Según ha podido saber ABC, la iniciativa partió de uno de los países bálticos y fue remitida por vía oficial a través de Bruselas a los presidentes de estos órganos en los parlamentos de todos los países europeos, pertenecientes o no a la Unión, para recabar su adhesión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app