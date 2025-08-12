Suscribete a
Casi un millar de militares de la UME luchan por extinguir los incendios en varios puntos del país

Hungría boicotea la declaración unánime de la UE sobre Ucrania

El primer ministro húngaro mantiene contactos con Washington y Moscú, mientras se niega a firmar el comunicado con los líderes europeos

Hungría y Eslovaquia presentan un frente en defensa del derecho de veto en la UE

El líder húngaro, Viktor Orban, alega que el apoyo militar de la Unión Europea a Ucrania es inútil Reuters
Esta funcionalidad es sólo para registrados

Trump se reunirá con Putin el viernes para hablar sobre una posible paz en Ucrania. Desde la UE, 26 estados apoyan el esfuerzo diplomático y están dispuestos a firmar una declaración conjunta en la que acogen con satisfacción la iniciativa de Trump que ponga ... fin a la guerra de Ucrania. En el comunicado subrayan «que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza». Además, alegan a que una paz justa y duradera que aporte estabilidad y seguridad debe respetar el derecho internacional.

