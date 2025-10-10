La Xunta reclama más fondos de la planificación energética estatal

Hace algo más de dos semanas, representantes de la Xunta, Red Eléctrica Española y del Gobierno central se reunieron para abordar la propuesta de planificación eléctrica para la Comunidad de 2025 a 2030. Una reunión de la que la conselleira de Economía e Industria, ... María Jesús Lorenzana, salió «razonablemente satisfecha», ya que en el plan se garantizaba la conexión que demandan proyectos como el de Ence en As Pontes o el de Ignis en La Coruña, a pesar de que la provincia de Lugo no recibiría refuerzos en su red y, por lo tanto, el proyecto de Altri en Palas de Rei quedaba fuera de la ecuación y, en la práctica, condenado al fracaso.

No fue hasta que los técnicos de la consellería comenzaron a revisar la letra pequeña del plan tras la publicación de su borrador este jueves cuando descubrieron que a Galicia solo le corresponde un 2,5% de los fondos totales del plan, es decir 330 millones de los 13.000 millones establecidos por el Gobierno central. Una distribución de los recursos que desde la Xunta «no van a apoyar», advirtió este viernes Lorenana, que demandó al menos un 6% de los fondos -el peso poblacional de Galicia en el conjunto de España-, destacando además el potencial para el despliegue de energías renovables como la eólica terrestre y marina y el aporte de proyectos industriales que requieren de más energía en la Comunidad gallega.

«En Galicia no vamos a apoyar ni, en ningún caso, vamos a consentir que se hagan separatas energéticas, y esto es así con la planificación eléctrica», aseveró Lorenzana en referencia a la diferencia de trato entre territorios durante su intervención en la clausura de la XII Jornada Eólica Galicia 2025, organizada por el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) en Santiago de Compostela.

«Es difícilmente comprensible», continuó la conselleira, cuyo departamento continúa analizando la propuesta para elaborar las «alegaciones correspondientes». Además, Lorenzana volvió a manifestar su preocupación por la exclusión de la provincia de Lugo de la ampliación de la red, lo que supone limitar la implementación de cualquier proyecto industrial que tenga una demanda cuantiosa de energía -entre las que se incluye la planta de fibras textiles de Altri-. Un aspecto que intentarán negociar desde la Administración gallega para evitar que todo el territorio lucense no se quede fuera del mapa industrial español, al menos en los próximos cinco años.

Luces y sombras eólicas

Por otra parte, Lorenzana puso en valor el avance de las energías renovables en la Comunidad, que a su vez suponen un imán a la hora de atraer proyectos industriales en el contexto europeo de apuesta por la descarbonización. Una oportunidad ante el potencial de energías como la eólica terrestre o marina que, sin embargo, se enfrentan a una «amenaza clara».

Según explicó la conselleira, Galicia cuenta a día de hoy con una potencia eólica de 4.020,9 MW a través de 193 parques eólicos en funcionamiento, factor determinante para que el 85,8% de la energía generada en la Comunidad provenga de energías verdes. Todo a ello a pesar de que todavía hay otros 93 parques eólicos afectados por recursos judiciales en curso, de los que 86 están paralizados -78 de ellos por prejudicialidad casacional, es decir, a la espera de una sentencia que dicte jurisprudencia ante la similitud de los recursos que afectan a dichas instalaciones eólicas-.

Al hilo, la conselleira destacó que la tramitación de los promotores y de la Xunta -motivo de estos recursos- ya fue avalada «hasta cuatro veces por el Tribunal Supremo y, posteriormente, por el Tribunal Superior de Xustiza de la Unión Europea». Asimismo, reivindicó el plan de repotenciación para cambiar molinos antiguos por otros más modernos sin perder potencia, recurrido este mes por el Gobierno central,