La Xunta reclama más fondos de la planificación energética estatal

Exige que al menos un 6% del total llegue a Galicia frente al 2,5% de la propuesta inicial que se limita a 330 millones de euros

Altri no se rinde y recurrirá hasta el final su inclusión en la planificación energética

La conselleira de Economía e Industira, María Jesús Lorenzana
Luis García López

Santiago

Hace algo más de dos semanas, representantes de la Xunta, Red Eléctrica Española y del Gobierno central se reunieron para abordar la propuesta de planificación eléctrica para la Comunidad de 2025 a 2030. Una reunión de la que la conselleira de Economía e Industria, ... María Jesús Lorenzana, salió «razonablemente satisfecha», ya que en el plan se garantizaba la conexión que demandan proyectos como el de Ence en As Pontes o el de Ignis en La Coruña, a pesar de que la provincia de Lugo no recibiría refuerzos en su red y, por lo tanto, el proyecto de Altri en Palas de Rei quedaba fuera de la ecuación y, en la práctica, condenado al fracaso.

