El Gobierno lleva al Constitucional la repotenciación de los parques eólicos gallegos

Considera que existe un «choque de competencias» y que la normativa gallega «adolece de inconstitucionalidad»

La Xunta valora que La Moncloa prima los intereses de «algunas promotoras» frente al de los gallegos

Parque eólico de Murás (Lugo) en una imagen de archivo
Parque eólico de Murás (Lugo) en una imagen de archivo EP
Luis García López

Luis García López

Santiago

El Gobierno de España anunció este martes tras la reunión del Consejo de Ministros que recurrirá ante el Tribunal Constitucional dos aspectos de la ley de medidas fiscales y administrativas gallega, la denominada como ley de acompañamiento de los Presupuestos. Una decisión que ... afecta a la repotenciación de los parques eólicos gallegos y que paralizará la sustitución de los aerogeneradores al considerar el Gobierno que invade sus competencias y «adolece de inconstitucionalidad».

