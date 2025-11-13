Rueda sobre Sánchez en el Congreso: «No dijo una verdad de Galicia»

A modo de líder de la oposición de las comunidades gobernadas por el PP, Pedro Sánchez se subió a la tribuna del Congreso el pasado miércoles –en principio, para dar cuenta del último Consejo Europeo y de la situación de los servicios públicos en ... España– y terminó recorriendo el mapa para despacharse a gusto contra las políticas autonómicas de los populares, a los que acusó de intentar desmantelar el Estado de Bienestar y de replicar «la política de recortes y privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional».

En el caso de Galicia, el presidente del Gobierno cargó contra la gestión del PP en materia de sanidad, educación y dependencia, echando mano de los argumentos que utilizan los suyos en la Comunidad Autónoma. Del último ámbito, aseguró que la Xunta «acaba de recortar otros 17 millones de euros» de forma que ha consolidado «el récord que ya conquistó el antiguo presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, que fue convertir a Galicia en la comunidad con menor gasto en dependencia por persona mayor de toda España».

MÁS INFORMACIÓN

Sobre sanidad, dijo que «el tiempo medio de espera para ver a un especialista ha aumentado en casi un mes». Y en educación, acusó al Ejecutivo gallego de rechazar fondos europeos que permitirían crear plazas públicas de infantil (0 a 3 años) y mientras tanto «afanarse en incentivar la apertura de guarderías privadas».

La respuesta del presidente de la Xunta ha llegado este jueves, y ha sido contundente: «No dijo una verdad sobre Galicia», ha espetado Alfonso Rueda sobre los ataques de Sánchez desde la Cámara Baja. El mandatario gallego ha lamentado que el presidente del Gobierno se pronunciase sobre la Comunidad «para hacer daño y no para intentar solucionar problemas»: «Me gustaría que se acordase de Galicia para todas las cosas, las reclamaciones que tenemos y que no están atendidas», ha concretado Rueda, que ve un motivo claro detrás de la actitud de su homólogo nacional: «Probablemente, el presidente del Gobierno se ve en una situación muy complicada, con muchísimos problemas de los que no quiere hablar, y para eso lo que hace es desviar la atención, hablando de los demás».

Y si habla de Galicia, Rueda le pide a Sánchez que «por lo menos» lo haga con «un poco de rigor». Que «hable con datos, y con datos que sean ciertos». Porque el mandatario gallego asegura que lo que dijo sobre los recortes en dependencia «es absolutamente lo contrario» y que la Xunta «está poniendo cantidades a mayores de las que le corresponderían porque el Gobierno central –es decir, el Gobierno del señor Sánchez–, cada vez le debe más a Galicia en materia de dependencia». «Y ese sería un ejemplo más de los muchos que podríamos poner», ha zanjado.

Financiación autonómica

Tampoco ayuda en la relación entre los gobiernos gallego y central que, a juicio de Rueda, Sánchez «siga sin tomarse en serio» la cuestión de la financiación autonómica». Se ha pronunciado así el jefe del Ejecutivo gallego preguntado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el próximo lunes, coincidiendo con el debate de totalidad de los Presupuestos de la Xunta de 2026 en el Parlamento.

Rueda le ha quitado importancia a esa circunstancia que impedirá la asistencia del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Estará en la Cámara autonómica para defender las cuentas gallegas y será la interventora xeral de la Comunidad, Almudena Chachón, quien represente a Galicia en el otro foro.

El presidente de la Xunta ha lamentado que el Consejo no se vaya a reunir «para lo que de verdad interesa, que es hablar de la financiación autonómica», como «llevamos años pidiendo», sino para abordar los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas –la conocida como 'senda de gasto'– de cara a la elaboración tardía de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

En ese sentido, Rueda ha apuntado que, en comparación con Galicia, «donde nos tomamos nuestra gestión financiera muy en serio» y «estamos en la fase final para la aprobación» de los presupuestos, el Gobierno empieza «todavía ahora», «incumpliendo todas las previsiones legales», cuando tenía que haber arrancado el proceso «hace muchísimo tiempo».

De esta forma ha respondido el presidente de la Xunta a las preguntas de los periodistas tras participar en Santiago en el acto del 25º aniversario del vivero de empresas Unirisco, donde ha subrayado la importancia de invertir en I+D+i y apoyar iniciativas empresariales innovadoras.