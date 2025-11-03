Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas

Galicia atiende ya a más de 90.000 dependientes

Se cumple, así, con antelación la previsión de la Xunta para 2025

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de una mujer acompañando a una persona mayor en silla de ruedas
Imagen de archivo de una mujer acompañando a una persona mayor en silla de ruedas ep

Alejandro Gesto

Santiago

Son ya más de 90.000 los dependientes que atiende el sistema autonómico, según el dato que ha actualizado por el presidente de la Xunta en la rueda de prensa posterior al Consello de este lunes. El Gobierno gallego se había marcado esa cifra ... como objetivo para antes de que terminase el actual año 2025, que finalmente alcanzó a finales de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app