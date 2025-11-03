Galicia atiende ya a más de 90.000 dependientes

Son ya más de 90.000 los dependientes que atiende el sistema autonómico, según el dato que ha actualizado por el presidente de la Xunta en la rueda de prensa posterior al Consello de este lunes. El Gobierno gallego se había marcado esa cifra ... como objetivo para antes de que terminase el actual año 2025, que finalmente alcanzó a finales de octubre.

Alfonso Rueda aseguró que, en buena medida, se pudo llegar a ese número de gallegos atendidos por el sistema autonómico de dependencia gracias al plan de choque que puso en marcha la Xunta a comienzos de este año para agilizar los reconocimientos y que fue recurrido al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo central.

Dimisión de Mazón

Preguntado por la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, el máximo dirigente gallego recordó que él siempre había manifestado que se trataba de una «decisión personal» que cree que ha hecho «lo correcto y lo adecuado» después de escuchar los argumentos aportados por Carlos Mazón esta mañana.

Rueda ha lamentado que «no cunda el ejemplo» entre otras personas que también tenían responsabilidad en la gestión de la dana pero que consideran que «no va con ellos».

[Noticia en elaboración]