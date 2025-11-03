Galicia atiende ya a más de 90.000 dependientes

Son ya más de 90.000 los dependientes que atiende el sistema autonómico, según el dato que ha actualizado por el presidente de la Xunta en la rueda de prensa posterior al Consello de este lunes. El Gobierno gallego se había marcado esa cifra ... como objetivo para antes de que terminase el actual año 2025, que finalmente alcanzó a finales de octubre.
Preguntado por la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, el máximo dirigente gallego recordó que él siempre había manifestado que se trataba de una «decisión personal» que cree que ha hecho «lo correcto y lo adecuado» después de escuchar los argumentos aportados por Carlos Mazón esta mañana.
Rueda ha lamentado que «no cunda el ejemplo» entre otras personas que también tenían responsabilidad en la gestión de la dana pero que consideran que «no va con ellos».
[Noticia en elaboración]
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Volver a intentar
Has superado el límite de sesiones
Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete