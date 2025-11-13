Suscribete a
Pedro Sánchez abre la campaña y se erige en oposición a los Gobiernos del PP

Carga contra la gestión de los populares para orillar la corrupción y el portazo de Junts

Feijóo asedia al presidente y presenta su alternativa

El presidente del Congreso, este miércoles en el Congreso
El presidente del Congreso, este miércoles en el Congreso

Ainhoa Martínez y Juan Casillas Bayo

Madrid

Pedro Sánchez dio este miércoles el pistoletazo de salida a una larga precampaña, en un debate parlamentario con claro aroma electoral. La estrategia de colocar a ministros al frente de las candidaturas autonómicas no está dando el resultado deseado y el presidente del Gobierno ... ha decidido asumir en primera persona la encomienda de hacer oposición a los Gobiernos del PP. Esta tarea que, habitualmente, se despliega desde la mesa del Consejo de Ministros se exportó este miércoles al Congreso, donde enhebró una enmienda a la gestión de los presidentes populares, a quienes culpó, sin disimulo alguno, de estar atacando «el alma» de España: su Estado del bienestar.

