Pedro Sánchez abre la campaña y se erige en oposición a los Gobiernos del PP

Pedro Sánchez dio este miércoles el pistoletazo de salida a una larga precampaña, en un debate parlamentario con claro aroma electoral. La estrategia de colocar a ministros al frente de las candidaturas autonómicas no está dando el resultado deseado y el presidente del Gobierno ... ha decidido asumir en primera persona la encomienda de hacer oposición a los Gobiernos del PP. Esta tarea que, habitualmente, se despliega desde la mesa del Consejo de Ministros se exportó este miércoles al Congreso, donde enhebró una enmienda a la gestión de los presidentes populares, a quienes culpó, sin disimulo alguno, de estar atacando «el alma» de España: su Estado del bienestar.

El jefe del Ejecutivo estaba llamado a comparecer por la corrupción que cerca a su Gobierno, partido y entorno familiar y, también, por el rumbo incierto de la legislatura ahora que, tras el portazo de Junts, ha perdido la mayoría parlamentaria con la que fue investido presidente. Como obliga la ley, debía dar además explicaciones sobre la posición de España en el último Consejo Europeo, pero, a petición propia, añadió un último epígrafe: «La situación de los servicios públicos en España». Todo un eufemismo de un apartado que bien podría haberse titulado: «Críticas a los Gobiernos del PP».

Uno a uno, el presidente fue desgranando rápidamente cada tema de su comparecencia, casi como si cumplimentase un trámite. El Consejo Europeo le sirvió para presumir de haber llevado el debate de la vivienda al resto del continente y para reivindicar, frente a Estados Unidos, la posibilidad de apostar por la transición ecológica y mantener el crecimiento económico. De paso, se acordó de Palestina y anunció brevemente una ayuda socioeconómica de 46 millones de euros que aprobará la semana que viene. Lo que hace unos meses era su gran comodín para tapar la crisis que desató en su partido la detención de Santos Cerdán, este miércoles fue apenas un apunte en su discurso.

De la corrupción, sin atisbo de autocrítica, apenas habló del «caso de presunto cohecho y malversación» que afecta nada menos que a sus dos anteriores secretarios de Organización, Cerdán y José Luis Ábalos, frente a «las más de treinta causas por corrupción que tiene abiertas el PP». Fue la primera pista de por donde iba a transcurrir el resto de su intervención: toda una sarta de reproches al PP en general y a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso en particular, como si estuviese en la Asamblea de Madrid y la presidenta autonómica fuese a darle la réplica. Del fiscal general del Estado, su hermano y su mujer, ni una palabra.

Solo algunas crisis

El guion, como adelantó este miércoles ABC en su web, había sido prestablecido por la Moncloa. Pero las cartas estaban tan marcadas que Feijóo no se ahorró la ironía nada más subir a la tribuna de oradores: «Señorías, ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí». Pero ahí estaba Sánchez, esta vez sin las gafas que lució hábilmente hace dos semanas en el Senado para alterar la conversación pública, dispuesto a convertir su comparecencia, prevista para controlar al Gobierno, en un mitin contra la oposición. El tufillo electoral impregnó la sesión durante las casi siete horas que duró, como le afearon no solo Junts, sino incluso socios convencidos del Ejecutivo como el PNV.

Sánchez, a Míriam Nogueras, la invitó a regresar a la senda del acuerdo para no caer en los brazos de la «oposición destructiva». ¿Que no puede aprobar presupuestos ni nuevas leyes? Poco o nada pareció importarle. El objetivo este miércoles era desgastar al PP por la crisis de los cribados en el cáncer de mama en Andalucía, la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, la dana en la Comunidad Valenciana, los incendios en Castilla y León... El servicio público que curiosamente no le preocupaba era el ferroviario, ni el caos en el AVE, que depende de su ministro Óscar Puente, ni las incidencias en los trenes de Cercanías de Cataluña, donde gobierna el socialista Salvador Illa.

Sánchez empezó criticando las causas de corrupción del PP en el pasado –el clásico 'y tú más'– y la respuesta a la crisis financiera que dio el Gobierno de Mariano Rajoy, y pasó a la carga contra lo que denominó como otra forma de «corrupción», si bien legal, «inmoral»: la privatización de servicios públicos a cambio de «favores a amigos». Con talante izquierdista, acusó al PP de legislar para «los ricos» y se cebó especialmente con la política sanitaria de Ayuso, basada en los conciertos con empresas privadas: «Han convertido ustedes mi tierra en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos siempre pierden».

El presidente alegó que su Gobierno, desde 2018, ha transferido a las comunidades autónomas 300.000 millones de euros más de los que les dio Rajoy en el mismo periodo. Dinero que, según él, no ha repercutido en políticas sociales para mejorar el bienestar ciudadano. «En este momento hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año aguardando», enumeró Sánchez, pasando la patata caliente a Juanma Moreno. Cómo no, Carlos Mazón y su gestión de la dana, por la que ha dimitido, también engrosaron la lista de agravios aireada por el socialista.

A Feijóo le pidió que explique qué habló con él, cuándo y si le recomendó que no declarase la emergencia nacional. A Santiago Abascal, en un llamamiento poco habitual, le reclamó que no apoye a la derecha y que permita a los valencianos ir a elecciones. Las mismas que él niega a los españoles.