Suscribete a
ABC Premium

Galicia volverá a tener en 2026 los presupuestos más elevados de su historia con cifra récord de gasto social

Con un incremento del 2%, las cuentas superarán por primera vez la barrera de los 14 mil millones de euros: 3 de cada 4 para sanidad, educación, políticas sociales y empleo

Corgos acompaña a Rueda antes de intervenir ante los medios
Corgos acompaña a Rueda antes de intervenir ante los medios DAVID CABEZÓN (XUNTA)

Alejandro Gesto

Santiago

Galicia volverá a tener el año que viene los presupuestos más elevados de su historia, que por primera vez superan la barrera de los 14.000 millones de euros al incrementar un 2% con respecto a los actuales. De ellos, más de 10.500 ... millones serán para gasto social, con un aumento del 3,1%, lo que equivale a 3 de cada 4 euros destinados a sanidad, educación, políticas sociales y empleo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app