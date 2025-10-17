Galicia volverá a tener en 2026 los presupuestos más elevados de su historia con cifra récord de gasto social

Galicia volverá a tener el año que viene los presupuestos más elevados de su historia, que por primera vez superan la barrera de los 14.000 millones de euros al incrementar un 2% con respecto a los actuales. De ellos, más de 10.500 ... millones serán para gasto social, con un aumento del 3,1%, lo que equivale a 3 de cada 4 euros destinados a sanidad, educación, políticas sociales y empleo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que mientras el Gobierno central lleva sin aprobar presupuestos desde el 2022, Galicia, en un marco de «normalidad casi excepcional», lleva aprobando sus cuentas año a año desde 2009, cuando Feijóo se puso al frente del Gobierno gallego.

En palabras del mandatario gallego, «son unos presupuestos históricos» para poder seguir avanzando en la oferta de vivienda, reforzar la partida para atender a los dependientes, seguir consolidando una fuerte sanidad pública, especialmente la prevención y la Atención Primaria, además de mantener los recursos para permitir que la educación pública sea gratuita de la guardería a la Universidad y consolidar la apuesta por el I+D+i.

