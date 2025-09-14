Suscribete a
El 70% de los incendios del peor agosto de Galicia fueron intencionados

Aunque fueron menos en cantidad respecto a otros años, ardieron entre 120.000 y 144.000 hectáreas en cuestión de semanas y se produjeron los dos focos más devastadores desde que hay registros

Imagen aérea de San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras (Orense), arrasada por los incendios
Imagen aérea de San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras (Orense), arrasada por los incendios
Santiago

Como si de una herida se tratase, la huella negra de ceniza que quedó tras el paso de la peor oleada de incendios desde que hay registros en Galicia permanece en buena parte de la provincia de Orense, donde más del 10% de la ... provincia fue pasto de las llamas. Y mientras comienzan a repartirse las ayudas -al menos las de la Xunta, a la espera de las del Gobierno central- y se ultiman los balances de pérdidas materiales y patrimoniales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan investigando a los autores de aquellos incendios originados por la acción humana.

