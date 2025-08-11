Galicia despide la ola de calor más prolongada de su historia El encadenado de jornadas en las que en la Comunidad se llegó a valores extremos es el más largo desde que existen registros, según Meteogalicia En Orense se llegaron a alcanzar las temperaturas más altas del país

Para hablar de ola de calor, según las definiciones oficiales, se necesita un encadenado de al menos tres días con registros especialmente altos en las estaciones meteorológicas correspondientes. Un requisito que, en lo tocante al episodio tórrido que Galicia sufrió la pasada semana, se ha cumplido con creces. Según fuentes de Meteogalicia indicaron a ABC, la que acaba de despedir la Comunidad es la ola de calor más dilatada desde que se tienen registros. Un escenario anormal y alejado de los valores propios de estos meses, que tiene una explicación científica. Lo expone el catedrático de Física Atmosférica de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Gonzalo Míguez Macho, que en conversación con este diario aclara las circunstancias atmosféricas que propiciaron esta larga semana de termómetros disparados. «Se ha debido a que el anticiclón de las Azores se encontraba bastante al norte, a veces incluso dentro del continente europeo, bloqueado en el este del continente. Esto impide la llegada de aire frío del norte y favorece la entrada de aire cálido del sur, que al atravesar la Península se recalienta, y llega a Galicia todavía más cálido y se queda estancado». Además, Míguez Macho señala que «esta situación se repite desde el inicio del verano y, como sigue ciertos patrones, ya no se considera tan caótica. De hecho puede preverse con una semana o diez días de antelación».

Lo sorprende, tanto para el físico como para los expertos de Meteogalicia, es la duración del capítulo. Aunque en esta época del año son habituales las jornadas con valores extremos -coinciden- no suelen prolongarse tanto en el tiempo. «Puede que sea la ola más larga desde que hay registros, eso sí, pero hay que decir que las temperaturas no están alcanzando máximos históricos. Son altas, pero no los superan. El récord en Galicia es de 46,6 grados, y este lunes, en un municipio de Orense, se alcanzaron 42,5 grados» aclaran desde Meteogalicia.

Míguez Macho también anota que es muy probable que las temperaturas de estos días afecten claramente en el análisis de las medias mensuales. «Ahí podremos comprobar el impacto real de la duración de esta ola de calor», explica el profesor. Ante esta situación, cabe preguntarse si el cambio climático está influyendo en este tipo de anomalías climáticas, que parecen batir nuevos récords cada año. Y de nuevo los expertos interpelados vuelven a coincidir. «A lo mejor hace treinta años, con estos mismos patrones, la ola de calor habría sido igual de larga, pero con las temperaturas máximas más bajas» pone como ejemplo el docente compostelano, que pese a todo matiza que no se puede saber a ciencia cierta por qué se producen estos patrones porque el comportamiento de la atmósfera es caótico. «Lo que sí sabemos -reflexiona- es que estas anomalías responden a irregularidades en otras zonas del planeta. Por lo que sabemos en el Atlántico no hay ninguna, pero no tenemos información sobre si lo que nos afecta es alguna irregularidad en el Pacífico».

En resumen, el impacto más evidente del cambio climático en Galicia se manifiesta en el aumento sostenido de las temperaturas máximas y medias a lo largo de los meses. Esta tendencia se ha intensificado desde el año 2023, afectando a la población en diversas actividades cotidianas y económicas. Sobre el fenómeno, desde Meteogalicia advierten de que «en los últimos cuarenta y tres meses, solo tres estuvieron por debajo de la media en cuanto a las temperaturas; el resto se situaron sistemáticamente por encima». Este dato refleja una clara anomalía térmica sostenida que podría consolidarse como parte de la nueva normalidad climática en la Comunidad.

Sobre lo que está por venir en los próximos años y sobre el peso que el calentamiento global tendrá en el clima gallego, los expertos matizan que «realmente no se puede saber con exactitud lo que va a ocurrir, pero cabe la posibilidad, viendo la tendencia al alza de las temperaturas, de que estas situaciones se repitan cada vez con más frecuencia», indican desde Meteogalicia. Para Míguez Macho, este episodio dilatado de calor que llevó a Galicia al primer puesto de temperaturas máximas del país también podría pasar a formar parte del paisaje estival, al menos puntualmente. «Las predicciones de los modelos climáticos no reproducen bien estos patrones, por lo que no se puede afirmar con certeza que estos eventos se vayan a repetir de forma más constante, aunque existe cierta probabilidad de que así sea», valora sobre el futuro comportamiento de los termómetros en esta esquina atlántica.